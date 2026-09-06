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06 de septiembre de 2026 a la - 11:18

Gloria Vera viajó a Curazao en la previa de su cumple: “A mis 42 años me siento plena”

Mujer sonriente en un ambiente alegre, disfrutando de sus vacaciones con una expresión de felicidad.
¡Siempre diosa! Gloria Vera luce espléndida a días de celebrar sus 42 años de vida.Gentileza

La exmodelo Gloria Vera en pocos días llegará a los 42 años y, como cada año, hizo un viaje en la previa de su cumpleaños. El destino elegido este 2026 fue Curazao, hasta donde fue con su hermana Alicia Vera y unas amigas.

Por Luz González

El próximo viernes 11 de setiembre, la exmodelo y actual conductora de radio y tevé Gloria Vera completará 42 vueltas al sol. Y, la previa ya la celebró en Curazao, en pleno Caribe, hasta donde viajó con su hermana Alicia Vera y tres amigas.

Mujer de cabello oscuro con gafas de sol, en traje de baño de franjas, sosteniendo un salvavidas en una playa con mar azul claro.
¡Escultural! Gloria Vera a días de cumplir 42 años. (Gentileza)

“¡Pasé increíble el adelanto de mi cumpleaños! No tengo palabras para agradecer a Dios por tantas bendiciones", comenzó contando Gloria Vera a ABC Digital al tiempo de destacar: “Con las amigas pasé genial, las risas, el cariño y los momentos tan lindos que compartimos juntas”.

Cinco mujeres vestidas de blanco sonriendo alegremente, sosteniendo copas de bebida junto a una tarta decorada en un ambiente festivo.
La exmodelo Gloria Vera celebrando la previa de su cumpleaños en un restaurante de Curazao rodeada de su hermana Alicia Vera y sus amigas. (Gentileza)

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Gloria Vera vivió días increíbles en la previa de su cumpleaños en las más bellas playas de la isla caribeña Curazao, disfrutando al máximo del mar, el sol, la arena, los paseos y las opciones gastronómicas que ofrece el paradisíaco lugar.

Gloria Vera y Alicia Vera sonríen vestidas de blanco, con gafas de sol, en un entorno cálido y soleado junto al agua.
¡Bellas! Las hermanas Gloria Vera y Alicia Vera posando sonrientes en un entorno al aire libre durante sus días en Curazao. (Gentileza)

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Y tras pasar jornadas a puro relax y amigas en Curazao, Gloria Vera se prepara para recibir su nuevo año de vida a pura familia. “Con mis hijos y mi esposo lo festejaré de forma íntima en Asunción”, nos adelantó.

Mi festejo será sencillo. Una cena especial con familiares y amigos cercanos. ¡Al apagar la vela mi único deseo será solo de agradecimiento!“, reveló Gloria Vera.

Mujer con blusa de tirantes y falda blanca, sentada sobre un cañón, sonriente, con fondo arquitectónico colorido.
"¡Pasé increíble el adelanto de mi cumpleaños!", contó Gloria Vera a ABC Digital. (Gentileza)

“¡Celebrar la vida juntos a mis hijos y Julio, mi madre y mis hermanos es el mejor regalo!“, señaló Gloria Vera, quien como cada año será muy mimada por su marido Julio César Cáceres y sus hijos Tiago, Carmen y Kevin el día de su cumpleaños.

Cinco mujeres en trajes de baño marrones y gorros florales, sonriendo en el agua poco profunda de una playa.
Gloria Vera y sus amigas disfrutando del mar Caribe. (Gentileza)

“No puedo pedir más a la vida. ¡Me siento la hija mimada de Dios! Tengo salud, amor, trabajo", expresó la recordada exmodelo de American International Model School.

Mujer sonriente en traje de baño de una pieza, de pie en muelle con paisaje montañoso y boya de salvavidas.
Gloria Vera posando feliz en un muelle durante su viaje de cumpleaños en Curazao. (Gentileza)

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Mujer en bikini con pañuelo en la cabeza y gafas de sol, sonríe en la playa junto a tumbonas blancas y un cartel colorido.
Gloria Vera sonríe frente a un cartel de madera en una playa soleada de Curazao. (Gentileza)

Y sobre cómo recibe este nuevo año de vida, Gloria Vera aseguró: “Hoy, a mis 42 años me siento plena… Más conectada conmigo misma y segura de mis decisiones".

“Aunque muchas veces no quiero contar mi edad (risas), es realmente una edad para celebrar los logros alcanzados y disfrutar la vida con gratitud”, reflexionó Gloria Vera.