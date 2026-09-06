Gloria Vera viajó a Curazao en la previa de su cumple: “A mis 42 años me siento plena”

El próximo viernes 11 de setiembre, la exmodelo y actual conductora de radio y tevé Gloria Vera completará 42 vueltas al sol. Y, la previa ya la celebró en Curazao, en pleno Caribe, hasta donde viajó con su hermana Alicia Vera y tres amigas.

“¡Pasé increíble el adelanto de mi cumpleaños! No tengo palabras para agradecer a Dios por tantas bendiciones", comenzó contando Gloria Vera a ABC Digital al tiempo de destacar: “Con las amigas pasé genial, las risas, el cariño y los momentos tan lindos que compartimos juntas”.

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Gloria Vera vivió días increíbles en la previa de su cumpleaños en las más bellas playas de la isla caribeña Curazao, disfrutando al máximo del mar, el sol, la arena, los paseos y las opciones gastronómicas que ofrece el paradisíaco lugar.

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Y tras pasar jornadas a puro relax y amigas en Curazao, Gloria Vera se prepara para recibir su nuevo año de vida a pura familia. “Con mis hijos y mi esposo lo festejaré de forma íntima en Asunción”, nos adelantó.

“Mi festejo será sencillo. Una cena especial con familiares y amigos cercanos. ¡Al apagar la vela mi único deseo será solo de agradecimiento!“, reveló Gloria Vera.

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“¡Celebrar la vida juntos a mis hijos y Julio, mi madre y mis hermanos es el mejor regalo!“, señaló Gloria Vera, quien como cada año será muy mimada por su marido Julio César Cáceres y sus hijos Tiago, Carmen y Kevin el día de su cumpleaños.

“No puedo pedir más a la vida. ¡Me siento la hija mimada de Dios! Tengo salud, amor, trabajo", expresó la recordada exmodelo de American International Model School.

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Y sobre cómo recibe este nuevo año de vida, Gloria Vera aseguró: “Hoy, a mis 42 años me siento plena… Más conectada conmigo misma y segura de mis decisiones".

“Aunque muchas veces no quiero contar mi edad (risas), es realmente una edad para celebrar los logros alcanzados y disfrutar la vida con gratitud”, reflexionó Gloria Vera.