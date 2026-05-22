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22 de mayo de 2026 a la - 11:49

Gloria Vera comparte el álbum de su escapada romántica con Julio Cáceres a Salta y Jujuy

Julio César Cáceres con chaqueta blanca y gafas de sol, junto a Gloria Vera en chaqueta negra, ambos sonriendo en un entorno rústico.
Julio César Cáceres y Gloria Vera visitaron a la Virgen del Cerro en Salta. (Gentileza)

La pareja formada por Gloria Vera y Julio César Cáceres se dio una escapadita romántica. El matrimonio eligió el noroeste argentino y visitó las ciudades de Salta y Jujuy. ¡Pasá y mirá las bellas postales que la exmodelo compartió con los lectores de ABC Digital!

Por Luz González

Gloria Vera y Julio César Cáceres armaron sus maletas, subieron a un avión y desembarcaron en el noroeste argentino. El matrimonio de 23 años optó por las ciudades de Salta y Jujuy para vivir unos días mágicos e inolvidables.

Gloria Vera en teleférico, con abrigo blanco y gorro beige, sonríe mientras gesticula hacia el paisaje urbano.
¡Siempre diosa! Gloria Vera en un teleférico, disfrutando de las vistas urbanas. (Gentileza)

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Gloria Vera con poncho claro y botas blancas, junto a Julio Cáceres en abrigo claro, ambos sonrientes en una calle adoquinada.
¡Linda parejita! Gloria Vera y Julio Cáceres posan juntos durante su escapada romántica al noroeste argentino. (Gentileza)

“Aprovechamos el feriado para escaparnos. ¡Elegimos Salta y Jujuy por su cultura y los paisajes más extraordinarios!“, contó Gloria Vera a ABC Digital a su regreso del viajecito romántico con su esposo Julio César Cáceres.

Julio César Cáceres y una mujer con abrigo oscuro sonríen, rodeados de un paisaje blanco y montañas al fondo.
¡Linda postal! Gloria Vera y Julio César Cáceres felices en un salar. (Gentileza)

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Gloria Vera y Julio Cáceres en Salinas Grandes, sonriendo y con brazos extendidos ante un gran letrero en un paisaje árido.
Gloria Vera y Julio Cáceres frente al letrero de Salinas Grandes. (Gentileza)

“Visitamos a la Virgen del Cerro, fuimos al teleférico directo al Cerro San Bernardo. Además, los restaurantes ofrecen cocina tradicional, todo muy delicioso”, expresó Gloria Vera, quien también destacó: “El Salar de Jujuy es impresionante”.

Gloria Vera en chaqueta negra y Julio César Cáceres en camiseta verde, caminando en un salar bajo un cielo azul claro.
¡Divertidos! Gloria Vera y Julio César Cáceres. (Gentileza)

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Gloria Vera con camiseta negra y gafas, y Julio Cáceres en chaqueta marrón, señalando un monolito en un entorno montañoso.
Gloria Vera y Julio Cáceres junto al monolito de los 4.170 metros sobre el nivel del mar, en Jujuy.
Mujer de pie con ropa oscura sonríe, tocando una escultura de llama con cielo azul y turistas de fondo.
Gloria Vera posando sonriente junto a la escultura de una llama en Salinas Grandes. (Gentileza)

Gloria Vera y Julio Cáceres viajaron solitos a Argentina y volvieron recargados de mucho amor. “Aparte de una escapada romántica, fue un regalo por el Día de las Madres. ¡Nuestros hijos ya están grandes! Thiago cumplirá 22 y Carmen 20, y Kevin ya tiene 12 años, eso nos permite viajar sin preocupaciones", aseguró a ABC Digital la exmodelo y actual conductora de radio y tevé.