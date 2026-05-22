Gloria Vera comparte el álbum de su escapada romántica con Julio Cáceres a Salta y Jujuy

Gloria Vera y Julio César Cáceres armaron sus maletas, subieron a un avión y desembarcaron en el noroeste argentino. El matrimonio de 23 años optó por las ciudades de Salta y Jujuy para vivir unos días mágicos e inolvidables.
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“Aprovechamos el feriado para escaparnos. ¡Elegimos Salta y Jujuy por su cultura y los paisajes más extraordinarios!“, contó Gloria Vera a ABC Digital a su regreso del viajecito romántico con su esposo Julio César Cáceres.
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“Visitamos a la Virgen del Cerro, fuimos al teleférico directo al Cerro San Bernardo. Además, los restaurantes ofrecen cocina tradicional, todo muy delicioso”, expresó Gloria Vera, quien también destacó: “El Salar de Jujuy es impresionante”.
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Gloria Vera y Julio Cáceres viajaron solitos a Argentina y volvieron recargados de mucho amor. “Aparte de una escapada romántica, fue un regalo por el Día de las Madres. ¡Nuestros hijos ya están grandes! Thiago cumplirá 22 y Carmen 20, y Kevin ya tiene 12 años, eso nos permite viajar sin preocupaciones", aseguró a ABC Digital la exmodelo y actual conductora de radio y tevé.