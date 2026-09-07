Ale Silva estuvo de cumple y Anita Manzini lo llenó de mimos

Alejandro Daniel Silva González nació el 4 de setiembre de 1989 en Montevideo, Uruguay. El futbolista que hace varios años reside en nuestro país fue agasajado por su esposa Ana Laura Manzini Milano el día que completó una nueva vuelta al sol.

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“Te amo cumpleañero”, escribió la influencer Anita Manzini en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de imágenes que tienen como protagonista a Ale Silva en su día dichoso.

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“Un 4 de setiembre nacía el que odia que le canten y le hagan soplar velitas, pero lo hace... y le pone onda, mucha, simplemente porque sabe que a mí me hace feliz”, expresó Anita Manzini en la red social de la camarita.

La enamorada esposa Ana Laura Manzini además contó que Ale Silva “es sencillo y feliz con muy poco (y si hay fuego y asado más)”. Y, por supuesto, también lo elogió como padre. “Del mejor papá que podría haber elegido para formar una familia”, aseguró la influencer uruguaya que tiene una legión de seguidores en nuestro país.