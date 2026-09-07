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07 de septiembre de 2026 a la - 17:29

Nadia Ferreira celebra la vida de Ludy: “La mejor mamá y abuela”

Nadia Ferreira con sombrero y conjunto azul claro, sonriendo abrazada a Ludy Ferreira, con cabello corto y atuendo oscuro, en un yate al atardecer.
Nadia Ferreira y Ludy Ferreira posando juntas en un yate mientras disfrutan de un atardecer junto al agua.Instagram/Nadia Ferreira

Ludy Ferreira hoy está de cumpleaños y su hija Nadia Ferreira le dedicó un tierno mensaje en las redes. La mamá de la vicerreina universal 2021 festeja agradecida y feliz su nueva vuelta al sol en Miami.

Por ABC Color

“Hoy celebramos a la mejor mamá y abuela. Feliz cumpleaños”, escribió Nadia Ferreira en sus historias de Instagram y arrobó a la cumpleañera Ludy Ferreira.

“Te amamos Abututi”, destacó la villarriqueña Nadia Ferreira en el mensaje dirigido a su madre que se encuentra con ella en Miami, acompañándola desde antes del nacimiento de Myla.

Nadia Ferreira en vestido rosa, sonriente y embarazada, conversa con mujer vestida de blanco en salón decorado con flores.
Nadia Ferreira y su madre Ludy Ferreira en la celebración del baby shower de M. (Instagram/Nadia Ferreira)

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La feliz cumpleañera Ludy Ferreira compartió dos postales en su cuenta de Instagram y junto a las mismas expresó emocionada: “Hoy celebro la vida con el corazón lleno de gratitud. Primeramente, gracias a Dios por cada bendición, por cada aprendizaje y por permitirme llegar hasta aquí. Gracias a la vida por cada momento vivido, a mi familia por ser mi mayor regalo y a cada persona que forma parte de mi camino y lo hace más bonito”.

Mujer rubia en camiseta negra y pantalones a rayas sostiene un pastel con flores, rodeada de globos coloridos.
Ludy Ferreira sostiene su torta cumpleaños, hoy en Miami.

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Mujer rubia en blusa negra y pantalones a rayas sonríe junto a mesa con tarta, globos y regalos coloridos.
Ludy Ferreira, sonriente celebrando su cumpleaños rodeada de globos y arreglos florales en un ambiente festivo.

“Un nuevo año para mí, con más amor, más paz, más sueños y, sobre todo, con la certeza de que lo mejor siempre está por venir. Gracias, Dios, por tanto”, se puede leer en la publicación de Ludy Ferreira, quien posó rodeada de flores, globos y obsequios.