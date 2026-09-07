Nadia Ferreira celebra la vida de Ludy: “La mejor mamá y abuela”

“Hoy celebramos a la mejor mamá y abuela. Feliz cumpleaños”, escribió Nadia Ferreira en sus historias de Instagram y arrobó a la cumpleañera Ludy Ferreira.

“Te amamos Abututi”, destacó la villarriqueña Nadia Ferreira en el mensaje dirigido a su madre que se encuentra con ella en Miami, acompañándola desde antes del nacimiento de Myla.

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La feliz cumpleañera Ludy Ferreira compartió dos postales en su cuenta de Instagram y junto a las mismas expresó emocionada: “Hoy celebro la vida con el corazón lleno de gratitud. Primeramente, gracias a Dios por cada bendición, por cada aprendizaje y por permitirme llegar hasta aquí. Gracias a la vida por cada momento vivido, a mi familia por ser mi mayor regalo y a cada persona que forma parte de mi camino y lo hace más bonito”.

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“Un nuevo año para mí, con más amor, más paz, más sueños y, sobre todo, con la certeza de que lo mejor siempre está por venir. Gracias, Dios, por tanto”, se puede leer en la publicación de Ludy Ferreira, quien posó rodeada de flores, globos y obsequios.