“Cosas que callé para cuidarte”: el duro descargo de La Joaqui tras los mensajes de Luck Ra

La tensión escaló en las últimas horas tras circular declaraciones de La Joaqui en las que afirmó que en todas sus relaciones anteriores había sufrido infidelidades. Ante las especulaciones que esto generó respecto a su vínculo más reciente, Luck Ra recurrió a sus historias de Instagram para desligarse de esas acusaciones y aclarar su postura.

El mensaje de Luck Ra

En una serie de textos breves con fondo negro, el cantante aseguró que su vínculo siempre fue sincero y desmintió cualquier engaño hacia su expareja:

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida”, escribió en primer término.

Sin embargo, el artista fue más allá y apuntó directamente al presente de la cantante: “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, agregó, dejando entrever una presunta traición en su círculo cercano. En redes sociales y trascendidos del espectáculo, dicho señalamiento fue vinculado al cantante Tiago PZK.

Para cerrar su publicación, Luck Ra remarcó: “Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino. No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra. (...) Para mí es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido”.

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La contundente respuesta de La Joaqui

Poco después, La Joaqui publicó un extenso comunicado en el que cuestionó la actitud de su expareja al exponer aspectos de su vida privada que ella había preferido no revelar:

“Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, inició la cantante.

En su descargo, la artista detalló cómo se dio la separación: “Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar. Porque incluso después de separarnos preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos”.

Respecto a la mención sobre su presunta relación con un allegado de él, La Joaqui fue tajante al desmentir la narrativa de una “traición”: “Me parece profundamente injusto que, para acomodar esta historia a tu favor, reduzcas a una persona a ‘un ex gran amigo’ tuyo. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”.

Asimismo, la intérprete advirtió que guardó silencio sobre diversas situaciones para cuidar la imagen de su expareja: “Vos sabés mejor que nadie la cantidad de cosas que callé —y que todavía callo— para cuidarte y preservarte. Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor”.

Finalmente, La Joaqui criticó los señalamientos en torno a los tiempos para rehacer su vida: “Rechazo esa lógica tan vieja en la que, cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la persona lastimada por aquello mismo que decidió exponer. Que yo haya hecho mi duelo más rápido de lo que esperabas no te convierte en víctima de mi presente”.

El cruce generó un fuerte impacto entre los seguidores de ambos artistas y mantiene el foco mediático puesto en las repercusiones de una de las separaciones más comentadas de la música urbana.