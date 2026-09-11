Mirtha Legrand continúa internada. ¿Qué dice el nuevo parte médico?

La emblemática conductora Mirtha Legrand (99) continúa internada, pero mejorando. Así lo anuncia el tercer parte médico que el Sanatorio Mater Dei dio a conocer hace solo unas horas.

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“La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo. Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares. Agradece todas las muestras de cariño. Informaremos por este medio, y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico”, expresa el informe firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

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Al parecer, Mirtha Legrand pasará todo el fin de semana hospitalizada, pues no se menciona una fecha probable de alta. Además, se puede leer que el centro médico recién el lunes compartirá un nuevo comunicado sobre la salud de la diva argentina.

Así que, mañana sábado el programa La Noche de Mirtha estará nuevamente a cargo de Juanita Viale, nieta de La Chiqui.