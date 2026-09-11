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11 de septiembre de 2026 a la - 16:15

Mirtha Legrand continúa internada. ¿Qué dice el nuevo parte médico?

La Chiqui en su programa del 29 de agosto pasado. El sábado 5 de agosto "La Noche de Mirtha" estuvo a cargo de su nieta Juana Viale. (Instagram/Mirtha Legrand)
La Chiqui en su programa del 29 de agosto pasado. El sábado 5 de agosto "La Noche de Mirtha" ya estuvo a cargo de su nieta Juana Viale.Instagram/Mirtha Legrand

Este mediodía se difundió un nuevo parte médico acerca de la salud de la conductora argentina Mirtha Legrand, quien se encuentra internada desde el lunes debido a una bronquitis. Seguí leyendo para saber cómo está La Chiqui.

Por ABC Color

La emblemática conductora Mirtha Legrand (99) continúa internada, pero mejorando. Así lo anuncia el tercer parte médico que el Sanatorio Mater Dei dio a conocer hace solo unas horas.

El tercer parte médico de Mirtha Legrand. (Captura de la historia de Instagram de Mirtha Legrand)
El tercer parte médico de Mirtha Legrand. (Captura de la historia de Instagram de Mirtha Legrand)

Lea más: Mirtha Legrand está internada con un cuadro bronquial

“La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo. Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares. Agradece todas las muestras de cariño. Informaremos por este medio, y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico”, expresa el informe firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Lea más: ¿Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

La icónica Mirtha Legrand anoche recibió su Martín Fierro número 35.
La icónica Mirtha Legrand el día que recibió su Martín Fierro número 35, en mayo pasado. (Instagram/Telefe)

Al parecer, Mirtha Legrand pasará todo el fin de semana hospitalizada, pues no se menciona una fecha probable de alta. Además, se puede leer que el centro médico recién el lunes compartirá un nuevo comunicado sobre la salud de la diva argentina.

Así que, mañana sábado el programa La Noche de Mirtha estará nuevamente a cargo de Juanita Viale, nieta de La Chiqui.