Salma Hayek reunió a famosos como Dakota Johnson y Paris Hilton en una gala benéfica
Salma Hayek y su esposo Francois-Henri Pinault fueron nuevamente anfitriones de la gala benéfica Caring for Women de la Fundación Kering. El evento solidario reunió a figuras de la talla de Dakota Jonhson, Paris Hilton y Pamela Anderson.
Por ABC Color
La bella Salma Hayek, quien recientemente cumplió 60 años, y su marido Francois-Henri Pinault fueron los anfitriones de lujo de la quinta edición del evento solidario anual denominado Caring for Women, que busca recaudar fondos para organizaciones que ayudan a combatir la violencia de género y apoyan a mujeres vulnerables.
La gala benéfica Caring for Women de la Fundación Kering tuvo lugar en The Pool, en la ciudad de Nueva York, anoche 10 de setiembre y reunió a famosos de diferentes ámbitos.