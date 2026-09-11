Gente
11 de septiembre de 2026 a la - 10:48

Salma Hayek reunió a famosos como Dakota Johnson y Paris Hilton en una gala benéfica

Salma Hayek y el empresario francés François-Henri Pinault llegando a la quinta edición de la cena anual «Caring for Women» de la Fundación Kering. (Leonardo MUNOZ / AFP)
Salma Hayek y el empresario francés François-Henri Pinault llegando a la quinta edición de la cena anual «Caring for Women» de la Fundación Kering. (Leonardo MUNOZ / AFP)040317+0000 LEONARDO MUNOZ

Salma Hayek y su esposo Francois-Henri Pinault fueron nuevamente anfitriones de la gala benéfica Caring for Women de la Fundación Kering. El evento solidario reunió a figuras de la talla de Dakota Jonhson, Paris Hilton y Pamela Anderson.

Por ABC Color

La bella Salma Hayek, quien recientemente cumplió 60 años, y su marido Francois-Henri Pinault fueron los anfitriones de lujo de la quinta edición del evento solidario anual denominado Caring for Women, que busca recaudar fondos para organizaciones que ayudan a combatir la violencia de género y apoyan a mujeres vulnerables.

¡Siempre diosa! Dakota Johnson en la quinta cena anual «Caring for Women» de la Fundación Kering en The Pool, en Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP)
¡Siempre diosa! Dakota Johnson en la quinta cena anual «Caring for Women» de la Fundación Kering en The Pool, en Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP)

La gala benéfica Caring for Women de la Fundación Kering tuvo lugar en The Pool, en la ciudad de Nueva York, anoche 10 de setiembre y reunió a famosos de diferentes ámbitos.

La famosa actriz Pamela estuvo presente en el evento Caring for Women en Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP)
La famosa actriz Pamela estuvo presente en el evento Caring for Women en Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP)

Lea más: ¡La diva Salma Hayek cumple 60 años!

Paris Hilton también se sumó a la gala solidaria organizada por la Kering Foundation. (Leonardo MUNOZ / AFP)
Paris Hilton también se sumó a la gala solidaria organizada por la Kering Foundation. (Leonardo MUNOZ / AFP)

Celebridades como Dakota Johnson, Paris Hilton, Pamela Anderson llegaron muy elegantes al evento solidario y así sumaron su apoyo a la labor de la Fundación Kering.

Benicio del Toro, otra celebridad que dijo presente en la gala anual Caring for Women. (Leonardo MUNOZ / AFP)
Benicio del Toro, otra celebridad que dijo presente en la gala anual Caring for Women. (Leonardo MUNOZ / AFP)
¡Elegantísima! Así asistió Karlie Kloss al evento benéfico Caring For Women. (Mike Coppola/Getty Images/AFP)
¡Elegantísima! Así asistió Karlie Kloss al evento benéfico Caring For Women. (Mike Coppola/Getty Images/AFP)

El emblemático actor Benicio del Toro, la supermodelo Karlie Kloss, la gimnasta Simone Biles y la cantante británica Rita Ora también dijeron presente en la gala Caring for Women en Nueva York.

La cantautora británica Rita Ora asistió a la quinta edición de la cena anual «Caring for Women» de la Fundación Kering, celebrada en The Pool, en la ciudad de Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP)
La cantautora británica Rita Ora asistió a la quinta edición de la cena anual «Caring for Women» de la Fundación Kering, celebrada en The Pool, en la ciudad de Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP)

Lea más: De Salma Hayek a Luciano Pereyra, los extranjeros vibran con la Albirroja

La gimnasta estadounidense Simone Biles también llegó divina a la cena anual «Caring for Women». (Leonardo MUNOZ / AFP)
La gimnasta estadounidense Simone Biles también llegó divina a la cena anual «Caring for Women». (Leonardo MUNOZ / AFP)