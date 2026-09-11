Salma Hayek reunió a famosos como Dakota Johnson y Paris Hilton en una gala benéfica

La bella Salma Hayek, quien recientemente cumplió 60 años, y su marido Francois-Henri Pinault fueron los anfitriones de lujo de la quinta edición del evento solidario anual denominado Caring for Women, que busca recaudar fondos para organizaciones que ayudan a combatir la violencia de género y apoyan a mujeres vulnerables.

La gala benéfica Caring for Women de la Fundación Kering tuvo lugar en The Pool, en la ciudad de Nueva York, anoche 10 de setiembre y reunió a famosos de diferentes ámbitos.

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Celebridades como Dakota Johnson, Paris Hilton, Pamela Anderson llegaron muy elegantes al evento solidario y así sumaron su apoyo a la labor de la Fundación Kering.

El emblemático actor Benicio del Toro, la supermodelo Karlie Kloss, la gimnasta Simone Biles y la cantante británica Rita Ora también dijeron presente en la gala Caring for Women en Nueva York.

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