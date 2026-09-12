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12 de septiembre de 2026 a la - 08:00

Kate Middleton visitó el hospital donde siguió su tratamiento contra el cáncer

Kate Middleton conversa con una paciente durante una visita al Royal Marsden NHS Foundation Trust, en el hospital Royal Marsden de Londres. (Ian Vogler / POOL / AFP)
Kate Middleton conversa con una paciente durante una visita al Royal Marsden NHS Foundation Trust, en el hospital Royal Marsden de Londres. (Ian Vogler / POOL / AFP)125236+0000 IAN VOGLER

La princesa Kate Middleton ayer realizó una emotiva visita al Royal Marsden de Londres, el hospital donde fue paciente cuando luchaba contra el cáncer.

Por ABC Color

Kate Middleton llegó al hospital Royal Marsden de Londres, ayer viernes 11 de setiembre. La princesa de Gales siguió en dicho centro médico su tratamiento contra el cáncer en 2024.

La princesa de Gales camina con la jefa de enfermería Mairead Griffin y el director médico Sanjay Popat durante una visita al Royal Marsden Hospital de Londres. (Ian Vogler / POOL / AFP)
La princesa de Gales camina con la jefa de enfermería Mairead Griffin y el director médico Sanjay Popat durante una visita al Royal Marsden Hospital de Londres. (Ian Vogler / POOL / AFP)

La esposa del príncipe William de Inglaterra fue recibida por la jefa de enfermería Mairead Griffin y el director médico Sanjay Popat durante una visita al Royal Marsden Hospital de Londres.

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¡Hermosa! Kate Middleton durante su visita al Royal Marsden Hospital en Londres. (Ian Vogler / POOL / AFP)
¡Hermosa! Kate Middleton durante su visita al Royal Marsden Hospital en Londres. (Ian Vogler / POOL / AFP)

Con una gran sonrisa y un sencillo vestido verde, Kate Middleton recorrió las instalaciones del hospital Royal Marsden. Además, conversó con los pacientes y el personal de salud.

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“Ha sido maravilloso pasar tiempo con los pacientes, el personal y las familias del hospital The Royal Marsden y conocer de primera mano su visión de una atención integral contra el cáncer. Desde los planes para un nuevo centro especializado en bienestar integral y recuperación hasta los servicios de apoyo complementario ya existentes, resulta inspirador ver cómo estas iniciativas —sumadas a la atención clínica— pueden marcar una diferencia significativa en la vida de las personas durante el tratamiento, la recuperación y las etapas posteriores”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales.

Princesa de Gales se reunió con el personal durante una visita al Royal Marsden NHS Foundation Trust en el Royal Marsden Hospital. (Ian Vogler / POOL / AFP)
Princesa de Gales se reunió con el personal durante una visita al Royal Marsden NHS Foundation Trust en el Royal Marsden Hospital. (Ian Vogler / POOL / AFP)

“Es alentador saber que los fondos recaudados a través del desafío ‘Three Peaks’ de la Princesa contribuirán a estos proyectos, mejorarán la atención al paciente e impulsarán investigaciones que beneficiarán a las personas que viven con cáncer en todo el Reino Unido”, destaca el texto publicado en las redes de los príncipes de Gales.