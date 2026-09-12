Kate Middleton visitó el hospital donde siguió su tratamiento contra el cáncer

Kate Middleton llegó al hospital Royal Marsden de Londres, ayer viernes 11 de setiembre. La princesa de Gales siguió en dicho centro médico su tratamiento contra el cáncer en 2024.

La esposa del príncipe William de Inglaterra fue recibida por la jefa de enfermería Mairead Griffin y el director médico Sanjay Popat durante una visita al Royal Marsden Hospital de Londres.

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Con una gran sonrisa y un sencillo vestido verde, Kate Middleton recorrió las instalaciones del hospital Royal Marsden. Además, conversó con los pacientes y el personal de salud.

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“Ha sido maravilloso pasar tiempo con los pacientes, el personal y las familias del hospital The Royal Marsden y conocer de primera mano su visión de una atención integral contra el cáncer. Desde los planes para un nuevo centro especializado en bienestar integral y recuperación hasta los servicios de apoyo complementario ya existentes, resulta inspirador ver cómo estas iniciativas —sumadas a la atención clínica— pueden marcar una diferencia significativa en la vida de las personas durante el tratamiento, la recuperación y las etapas posteriores”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales.

“Es alentador saber que los fondos recaudados a través del desafío ‘Three Peaks’ de la Princesa contribuirán a estos proyectos, mejorarán la atención al paciente e impulsarán investigaciones que beneficiarán a las personas que viven con cáncer en todo el Reino Unido”, destaca el texto publicado en las redes de los príncipes de Gales.