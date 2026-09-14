Gente
14 de septiembre de 2026 a la - 11:25

La influencer Steffi Schouten dio la bienvenida a su segunda hija

Padre sonriente en camiseta verde quirúrgica sostiene a su recién nacido junto a la madre en bata y gorro quirúrgico.
¡Una postal llena de amor! Steffi Schouten y Mariano Garcete con la recién nacida Josefina.Instagram/Steffi Schouten

La influencer y abogada Steffi Schouten y su esposo Mariano Garcete ya tienen a su segunda hija en brazos. ¡Sí! Nació la esperada Josefina y pronto se sumará a las travesuras de la hermana mayor Agostina.

Por ABC Color

Steffi Schouten y Mariano Garcete están más felices que nunca, pues ya nació la nueva integrante de la familia, la aguardada Josefina. La niña llegó al mundo para llenar de aún más amor el hogar de la influencer y abogada.

Mujer embarazada con blusa blanca y cabello suelto, sonríe mientras acaricia su vientre en un ambiente cálido y sencillo.
Steffi Schouten aguardaba con ansias a Josefina. Hoy, ya la tiene en sus brazos. (Instagram/Steffi Schouten)

Lea más: La influencer Steffi Schouten espera a su segunda hija

“¡Bienvenida al mundo Josefina! ¡Ya somos 4! (5 con Dom) Gracias totales mi amor! Te amo", escribió en las redes el orgulloso papá Mariano Garcete junto a una imagen captada a minutos del nacimiento de su segunda nena. Y, por supuesto, la publicación fue compartida por mamá Steffi Schouten.

Lea más: Steffi Schouten celebró el primer añito de Agostina

Mujer embarazada de cabello lacio en blusa clara mira con ternura a su hija con cabello rizado y moño blanco, en ambiente luminoso.
Mamá Steffi Schouten con la dulce Agostina, la pequeñita que se convirtió en hermana mayor de Josefina. (Instagram/Steffi Schouten)

A inicios de marzo, Steffi Schouten anunció que se encontraba en la dulce espera y en abril reveló que una niña estaba en camino. Ahora, con la llegada de Josefina, la tierna Agostina se estrena como hermanita mayor.