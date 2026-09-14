La influencer Steffi Schouten dio la bienvenida a su segunda hija

Steffi Schouten y Mariano Garcete están más felices que nunca, pues ya nació la nueva integrante de la familia, la aguardada Josefina. La niña llegó al mundo para llenar de aún más amor el hogar de la influencer y abogada.

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“¡Bienvenida al mundo Josefina! ¡Ya somos 4! (5 con Dom) Gracias totales mi amor! Te amo", escribió en las redes el orgulloso papá Mariano Garcete junto a una imagen captada a minutos del nacimiento de su segunda nena. Y, por supuesto, la publicación fue compartida por mamá Steffi Schouten.

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A inicios de marzo, Steffi Schouten anunció que se encontraba en la dulce espera y en abril reveló que una niña estaba en camino. Ahora, con la llegada de Josefina, la tierna Agostina se estrena como hermanita mayor.