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15 de septiembre de 2026 a la - 09:19

Michael J. Fox, ovacionado en los Premios Emmy

Michael J. Fox recibe el Premio Humanitario Bob Hope en el escenario durante la 78.ª ceremonia anual de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Michael J. Fox recibe el Premio Humanitario Bob Hope en el escenario durante la 78.ª ceremonia anual de los premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. (EFE/EPA/CHRIS TORRES) CHRIS TORRES

Michael J. Fox fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de los Premios Emmy. El actor de 65 años recibió el Premio Humanitario Bob Hope y fue ovacionado por los presentes en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Por ABC Color
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Michael J. Fox fue galardonado en la gala de los Premios Emmy 2026. El emblemático actor protagonista de “Volver al futuro” recibió el Premio Humanitario Bob Hope en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, y fue ovacionado por el público que se puso de pie para aplaudirlo.

Julianna Margulies entrega a Michael J. Fox el premio humanitario Bob Hope en el escenario durante la 78.ª edición anual de los premios Emmy. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Julianna Margulies entrega a Michael J. Fox el premio humanitario Bob Hope en el escenario durante la 78.ª edición anual de los premios Emmy. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

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La presencia de Michael J. Fox en silla de ruedas en el escenario de la edición número 78 de la ceremonia anual de los premios Emmy fue, sin lugar a dudas, el momento más emotivo de la velada.

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El premio Bob Hope que recibió Michael J. Fox fue por su gran contribución a la investigación y la lucha contra la enfermedad de Parkinson. La encargada de entregarle el galardón por su labor humanitaria fue Julianna Margulies.

Michael J. Fox fue ovacionado al recibir el premio humanitario Bob Hope en el escenario durante la 78.ª edición de los premios Emmy. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Michael J. Fox fue ovacionado al recibir el premio humanitario Bob Hope en el escenario durante la 78.ª edición de los premios Emmy. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)

“Aceptar el Parkinson no significaba que tuviera que rendirme ante él”, destacó el actor que dio vida al inolvidable Marty McFly en su conmovedor discurso al recibir el premio Bob Hope en los Premios Emmy 2026.

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