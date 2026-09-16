Micaela Viveros, Miss Grand Paraguay, ya está rumbo a Tailandia

Micaela Viveros Hermosilla, Miss Grand Paraguay 2026, nos representará en la edición número 14 del certamen Miss Grand International del 18 de setiembre al 10 de octubre en Tailandia.

Emocionada, la reina de belleza paraguaya escribió en sus redes antes de viajar a Asia: “Hoy finalmente llegó el día. Me voy rumbo a Tailandia con muchísima emoción, nervios y también un poquito de nostalgia por dejar mi país”.

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“Estoy muy feliz de poder vivir esta experiencia y de tener la oportunidad de representar a Paraguay en un escenario tan importante. Nos vemos en Tailandia”, destacó Micaela Viveros en su cuenta de Instagram junto a las postales captadas por Raúl Caballero Amarilla.

En el calendario oficial de actividades del certamen Miss Grand International 2026 se destacan la Competencia en traje de baño que será el 29 de setiembre y la Competencia de trajes nacionales que se desarrollará el 7 de octubre junto a la Competencia Preliminar. La gran gala final será el 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok.