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16 de septiembre de 2026 a la - 10:37

Micaela Viveros, Miss Grand Paraguay, ya está rumbo a Tailandia

Mujer sonriente con vestido verde y blanco y corona de Miss Grand Paraguay en el aeropuerto, posando sobre una maleta.
Micaela Viveros, Miss Grand Paraguay 2026, posó para el fotógrafo Raúl Caballero Amarilla antes de su partida rumbo a Tailandia.Instagram/Micaela Viveros Hermosilla

La joven Micaela Viveros Hermosilla partió rumbo a Tailandia para presentar a Paraguay en el certamen Miss Grand International 2026. “Estoy muy feliz de poder vivir esta experiencia”, expresó Miki en sus redes.

Por ABC Color
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Micaela Viveros Hermosilla, Miss Grand Paraguay 2026, nos representará en la edición número 14 del certamen Miss Grand International del 18 de setiembre al 10 de octubre en Tailandia.

Emocionada, la reina de belleza paraguaya escribió en sus redes antes de viajar a Asia: “Hoy finalmente llegó el día. Me voy rumbo a Tailandia con muchísima emoción, nervios y también un poquito de nostalgia por dejar mi país”.

Lea más: Micaela Viveros es la Miss Grand Paraguay 2026

Micaela Viveros con vestido colorido y corona, sentada sobre maletas en el aeropuerto, rodeada de objetos relacionados con Paraguay.
Micaela Viveros, lista para abordar, posa sentada sobre sus maletas con la bandera de Paraguay a su lado. (Instagram/Micaela Viveros Hermosilla)

“Estoy muy feliz de poder vivir esta experiencia y de tener la oportunidad de representar a Paraguay en un escenario tan importante. Nos vemos en Tailandia”, destacó Micaela Viveros en su cuenta de Instagram junto a las postales captadas por Raúl Caballero Amarilla.

En el calendario oficial de actividades del certamen Miss Grand International 2026 se destacan la Competencia en traje de baño que será el 29 de setiembre y la Competencia de trajes nacionales que se desarrollará el 7 de octubre junto a la Competencia Preliminar. La gran gala final será el 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok.