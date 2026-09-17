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17 de septiembre de 2026 a la - 09:37

¡Maluma ya tiene a Orión en sus brazos!

Maluma y Susana Gómez dieron la bienvenida a su pequeño Orión.
Maluma y Susana Gómez dieron la bienvenida a su pequeño Orión.Instagram/Maluma

El cantante colombiano Maluma dio la bienvenida a su segundo hijo, un varoncito llamado Orión. El orgulloso papá anunció la tierna noticia en sus redes.

Por ABC Color
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Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, y la arquitecta Susana Gómez ya tienen en sus brazos a su esperado hijo Orión. El tierno anuncio lo hizo el feliz papá en su cuenta de Instagram.

¡Tierna postal! Papá Maluma con el recién nacido Orión en su pecho. (Instagram/Maluma)
¡Tierna postal! Papá Maluma con el recién nacido Orión en su pecho. (Instagram/Maluma)

Orión Londoño Gómez. 14 de setiembre de 2026″, escribió el orgulloso papá Maluma para presentar a su hijo en las redes, donde recibió las felicitaciones de famosos como Carlos Vives, Laura Pausini, Thalía, Carlos Rivera, Valentina Ferrer, Elena Rose y Yandel.

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La dulce noticia fue acompañada de una postal en blanco y negro donde se ve al cantante colombiano Maluma con el recién nacido en brazos y su pareja Susana Gómez, en una sala de hospital.

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¡Linda familia! Susana Gómez y Maluma con su hija Paris, la niña que ayer cumplió dos añitos de vida. (Instagram/Maluma)
Susana Gómez y Maluma con su hija Paris. Ahora, se sumó Orión a la familia del artista colombiano. (Instagram/Maluma)

El varoncito Orión llegó para sumarse a las travesuras de Paris, la niña que nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín y ahora se estrena como hermanita mayor.