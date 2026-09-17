¡Maluma ya tiene a Orión en sus brazos!

Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, y la arquitecta Susana Gómez ya tienen en sus brazos a su esperado hijo Orión. El tierno anuncio lo hizo el feliz papá en su cuenta de Instagram.

“Orión Londoño Gómez. 14 de setiembre de 2026″, escribió el orgulloso papá Maluma para presentar a su hijo en las redes, donde recibió las felicitaciones de famosos como Carlos Vives, Laura Pausini, Thalía, Carlos Rivera, Valentina Ferrer, Elena Rose y Yandel.

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La dulce noticia fue acompañada de una postal en blanco y negro donde se ve al cantante colombiano Maluma con el recién nacido en brazos y su pareja Susana Gómez, en una sala de hospital.

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El varoncito Orión llegó para sumarse a las travesuras de Paris, la niña que nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín y ahora se estrena como hermanita mayor.