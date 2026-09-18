Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dieron la bienvenida a su segundo hijo

Millie Bobby Brown (22) y Jake Bongiovi (24) dieron la bienvenida a su segundo hijo. El joven matrimonio realizó una publicación conjunta en Instagram para dar el tierno anuncio.

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“¡Hola pequeño!“, se puede leer junto a una imagen de las manos de los orgullosos papis junto a las del bebé. Además, se puede ver que la actriz de Stranger Things lleva un anillo con la inscripción Mom (mamá).

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Según medios internacionales, el segundo bebé de la pareja formada por Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi llegó a la familia a través de la adopción, así como su hermanita. En agosto de 2025, los tortolitos anunciaron que habían adoptado a su primera hija.