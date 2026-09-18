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18 de septiembre de 2026 a la - 09:58

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dieron la bienvenida a su segundo hijo

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron la llegada de su segundo bebé. (Charly TRIBALLEAU / AFP)
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron la llegada de su segundo bebé. (Charly TRIBALLEAU / AFP)011828+0000 CHARLY TRIBALLEAU

Hace unas horas, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi compartieron la más tierna noticia en las redes. ¿De qué se trata? Un bebé llegó al hogar de los jóvenes y famosos actores.

Por ABC Color
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Millie Bobby Brown (22) y Jake Bongiovi (24) dieron la bienvenida a su segundo hijo. El joven matrimonio realizó una publicación conjunta en Instagram para dar el tierno anuncio.

Con esta tierna postal, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi revelaron que recibieron a su segundo hijo. (Instagram/Millie Bobby Brown)
Con esta tierna postal, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi revelaron que recibieron a su segundo hijo. (Instagram/Millie Bobby Brown)

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“¡Hola pequeño!“, se puede leer junto a una imagen de las manos de los orgullosos papis junto a las del bebé. Además, se puede ver que la actriz de Stranger Things lleva un anillo con la inscripción Mom (mamá).

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Millie Boby Brown y Jake Bongiovi el día de su fiesta de boda. (Instagram/Millie Bobby Brown)
Millie Boby Brown y Jake Bongiovi el día de su fiesta de boda. (Instagram/Millie Bobby Brown)

Según medios internacionales, el segundo bebé de la pareja formada por Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi llegó a la familia a través de la adopción, así como su hermanita. En agosto de 2025, los tortolitos anunciaron que habían adoptado a su primera hija.