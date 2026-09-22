Lily Collins se despidió emocionada de Emily Cooper.

La exitosa serie Emily en París, protagonizada por la actriz Lily Collins, llegará a su fin en su sexta temporada que será estrenada el 24 de diciembre en la plataforma Netflix.

El rojade de los últimos episodios de Emily en París ya culminó y Lily Collins se despidió emocionada del personaje al que dio vida durante 6 temporadas: “Mi último día en el set como Emily… No tengo palabras. Es imposible expresar lo que este viaje ha significado para mí. Durante tantos años, Emily ha formado parte de mi vida y, a lo largo de cada temporada, ha seguido sorprendiéndome, inspirándome y desafiándome".

“Gracias, Darren Star, por crear a esta chica estadounidense en París, infinitamente optimista, que constantemente se encuentra fuera de su zona de confort, aprendiendo a confiar en sí misma y apoyándose en los demás mientras navega por su nueva vida”, destacó Lily Collins en su cuenta de Instagram.

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La actriz Lily Collins, hija del legendario cantante Phil Collins, también se mostró muy agradecida con el equipo técnico, guionistas, directores y todo el elenco. Y, por supuesto, también dijo gracias a los fans de la serie Emily en París: “Ustedes han hecho que Emily sea Emily. Hicieron que este mundo se sintiera como un hogar. Y gracias a todos los que nos han apoyado durante estos últimos 7 años y 6 temporadas, manteniéndonos inspirados para soñar en grande a lo largo de nuestra aventura épica”.

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“Llevaré este capítulo conmigo para siempre. Despedirme resulta totalmente surrealista y agridulce, pero, sobre todo, me siento increíblemente orgullosa y agradecida de haber podido ser ella. Y de haber formado parte de algo tan lleno de alegría. Esto me ha cambiado para siempre. Au revoir, Emily Cooper…“, se puede leer en la parte final del posteo publicado por Lily Collins al despedirse de la serie Emily en París.