Brad Pitt, Pierce Brosnan, Nicole Kidman y otras celebridades, en las gradas del US Open

El US Open 2026 convocó a las estrellas en las gradas del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York durante varias jornadas. ¡Pasá y mirá las fotos de los famosos!

Varias celebridades llegaron hasta el barrio de Flushing, ubicado en Queens, para ser parte del emblemático torneo de tenis que se desarrolló del 30 e agosto al 13 de setiembre.

Entre las parejas enamorados presentes en el Us Open se destacaron el actor Brad Pitt y su novia Inés de Ramón, el exfutbolista Ronaldo Nazario y su esposa Celina Locks, Matthew McConaughey y su esposa Camila Alves.

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El famoso actor Pierce Brosnan, la icónica editora Anna Wintour y las cantantes Camila Cabello y Tate McRae también estuvieron presentes en las gradas del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

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La actriz Nicole Kidman y el actor Adrien Brody fueron otras celebridades que brillaron en el Us Open 2026 que culminó ayer domingo 13 de setiembre.