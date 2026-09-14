Brad Pitt, Pierce Brosnan, Nicole Kidman y otras celebridades, en las gradas del US Open
Ayer domingo 13 de setiembre culminó el US Open 2026 en su edición número 146. Durante varios días, el último Grand Slam del año recibió a celebridades de la talla de Brad Pitt, Pierce Brosnan y Nicole Kidman. ¡Adelante!
Por ABC Color
El US Open 2026 convocó a las estrellas en las gradas del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York durante varias jornadas. ¡Pasá y mirá las fotos de los famosos!
Varias celebridades llegaron hasta el barrio de Flushing, ubicado en Queens, para ser parte del emblemático torneo de tenis que se desarrolló del 30 e agosto al 13 de setiembre.
Entre las parejas enamorados presentes en el Us Open se destacaron el actor Brad Pitt y su novia Inés de Ramón, el exfutbolista Ronaldo Nazario y su esposa Celina Locks, Matthew McConaughey y su esposa Camila Alves.