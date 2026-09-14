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14 de septiembre de 2026 a la - 10:37

Brad Pitt, Pierce Brosnan, Nicole Kidman y otras celebridades, en las gradas del US Open

Brad Pitt y la diseñadora de joyas Ines de Ramon asistieron a la final individual masculina de tenis entre el estadounidense Ben Shelton y el alemán Alexander Zverev, durante la decimoquinta jornada del torneo US Open. (ANGELA WEISS / AFP)
Brad Pitt y la diseñadora de joyas Ines de Ramon asistieron a la final individual masculina de tenis entre el estadounidense Ben Shelton y el alemán Alexander Zverev, durante la decimoquinta jornada del torneo US Open. (ANGELA WEISS / AFP)203941+0000 ANGELA WEISS

Ayer domingo 13 de setiembre culminó el US Open 2026 en su edición número 146. Durante varios días, el último Grand Slam del año recibió a celebridades de la talla de Brad Pitt, Pierce Brosnan y Nicole Kidman. ¡Adelante!

Por ABC Color

El US Open 2026 convocó a las estrellas en las gradas del USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York durante varias jornadas. ¡Pasá y mirá las fotos de los famosos!

El futbolista brasileño Ronaldo asistió con su esposa Celina Locks a la decimocuarta jornada del US Open 2026 en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. (Julian Finney/Getty Images/AFP)
El futbolista brasileño Ronaldo asistió con su esposa Celina Locks a la decimocuarta jornada del US Open 2026 en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. (Julian Finney/Getty Images/AFP)

Varias celebridades llegaron hasta el barrio de Flushing, ubicado en Queens, para ser parte del emblemático torneo de tenis que se desarrolló del 30 e agosto al 13 de setiembre.

El actor irlandés Pierce Brosnan (derecha) no se perdió la final individual masculina del Campeonato Abierto de Tenis de Estados Unidos en el Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King en Flushing Meadows. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA)ULASHKEVICH)
El actor irlandés Pierce Brosnan (derecha) no se perdió la final individual masculina del Campeonato Abierto de Tenis de Estados Unidos en el Centro Nacional de Tenis USTA Billie Jean King en Flushing Meadows. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA)ULASHKEVICH)

Entre las parejas enamorados presentes en el Us Open se destacaron el actor Brad Pitt y su novia Inés de Ramón, el exfutbolista Ronaldo Nazario y su esposa Celina Locks, Matthew McConaughey y su esposa Camila Alves.

Camila Cabello y Tate McRae en la final individual masculina entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton, durante la decimoquinta jornada del US Open 2026 en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. (Sarah Stier/Getty Images/AFP)
Camila Cabello y Tate McRae en la final individual masculina entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton, durante la decimoquinta jornada del US Open 2026 en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. (Sarah Stier/Getty Images/AFP)

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Anna Wintour también estuvo presente en la final individual masculina del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
Anna Wintour también estuvo presente en la final individual masculina del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)

El famoso actor Pierce Brosnan, la icónica editora Anna Wintour y las cantantes Camila Cabello y Tate McRae también estuvieron presentes en las gradas del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Los actores estadounidenses Woody Harrelson y Matthew McConaughey, junto con la esposa de este último, Camila Alves, asistieron al partido de semifinales individuales masculinas entre el alemán Alexander Zverev y el ruso Karen Khachanov, durante la decimotercera jornada del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Los actores estadounidenses Woody Harrelson y Matthew McConaughey, junto con la esposa de este último, Camila Alves, asistieron al partido de semifinales individuales masculinas entre el alemán Alexander Zverev y el ruso Karen Khachanov, durante la decimotercera jornada del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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Nicole Kidman (centro) en las gradas viendo el partido de semifinales individuales masculinas entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Ben Shelton, durante la decimotercera jornada del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Nicole Kidman (centro) en las gradas viendo el partido de semifinales individuales masculinas entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Ben Shelton, durante la decimotercera jornada del torneo de tenis US Open en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

La actriz Nicole Kidman y el actor Adrien Brody fueron otras celebridades que brillaron en el Us Open 2026 que culminó ayer domingo 13 de setiembre.

El actor estadounidense Adrien Brody posando en la Alfombra azul de las semifinales del Abierto de Tenis de los Estados Unidos. (EFE/ Octavio Guzmán)
El actor estadounidense Adrien Brody posando en la Alfombra azul de las semifinales del Abierto de Tenis de los Estados Unidos. (EFE/ Octavio Guzmán)