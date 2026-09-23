Kate Middleton y William se encontraron con Tom Cruise. ¡Mirá las fotos!

La pareja compuesta por Kate Middleton y el príncipe William se encontró con el actor estadounidense Tom Cruise en el estreno mundial de la película Digger. La cita con el séptimo arte fue en Leicester Square, en el centro de Londres.

El reencuentro entre los miembros de la realeza británica y el icónico actor se dio en el marco de la 73.ª edición de la Royal Film Performance.

“Asistiendo al estreno mundial de Digger junto a Tom Cruise y el director Alejandro González Iñárritu. El evento de esta noche apoya a la Film and TV Charity, organización que ayuda a los profesionales de las industrias del cine y la televisión mediante servicios e iniciativas que promueven el bienestar y fomentan entornos laborales más solidarios”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.

Lea más: El principito George llegó con sus padres Kate y William a su primer día en el Eton College

“Una velada especial en apoyo a quienes dan vida a historias en nuestras pantallas y realizan una contribución tan importante a la vida cultural británica”, destaca el posteo en la red social de la camarita.

Tanto el príncipe William como Tom Cruise lucieron el tradicional esmoquin negro en tan especial noche de gala. Por su parte, la princesa Kate Middleton optó por un maxivestido en tono morado que llevaba la firma de la diseñadora británica Jenny Packham.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Kate Middleton y William de Inglaterra, presentes en Wimbledon con los principitos George y Charlotte

El filme Digger, protagonizado por el emblemático Tom Cruise, llegará a las salas de cines el próximo viernes 2 de octubre.