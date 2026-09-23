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23 de septiembre de 2026 a la - 09:51

Kate Middleton y William se encontraron con Tom Cruise. ¡Mirá las fotos!

Tom Cruise conversa con el príncipe William y Kate Middleton a su llegada al estreno mundial de la película Digger. (Henry NICHOLLS / AFP)
Tom Cruise conversa con el príncipe William y Kate Middleton a su llegada al estreno mundial de la película Digger. (Henry NICHOLLS / AFP)183827+0000 HENRY NICHOLLS

Kate Middleton y William de Inglaterra llegaron elegantísimos al Leicester Square para la premier de Digger, protagonizada por Tom Cruise. Los príncipes de Gales y el emblemático actor estadounidense se encontraron y compartieron amenos momentos donde no faltaron las risas.

Por ABC Color
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La pareja compuesta por Kate Middleton y el príncipe William se encontró con el actor estadounidense Tom Cruise en el estreno mundial de la película Digger. La cita con el séptimo arte fue en Leicester Square, en el centro de Londres.

La princesa de Gales y el actor Tom Cruise en el estreno mundial de la película Digger, en el Leicester Square de Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La princesa de Gales y el actor Tom Cruise en el estreno mundial de la película Digger, en el Leicester Square de Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)

El reencuentro entre los miembros de la realeza británica y el icónico actor se dio en el marco de la 73.ª edición de la Royal Film Performance.

“Asistiendo al estreno mundial de Digger junto a Tom Cruise y el director Alejandro González Iñárritu. El evento de esta noche apoya a la Film and TV Charity, organización que ayuda a los profesionales de las industrias del cine y la televisión mediante servicios e iniciativas que promueven el bienestar y fomentan entornos laborales más solidarios”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.

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“Una velada especial en apoyo a quienes dan vida a historias en nuestras pantallas y realizan una contribución tan importante a la vida cultural británica”, destaca el posteo en la red social de la camarita.

Los príncipes de Gales, William y Kate, conversando animadamente con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Los príncipes de Gales, William y Kate, conversando animadamente con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu. (EFE/EPA/NEIL HALL)
El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y el actor estadounidense Tom Cruise junto príncipe William y Kate Middleton en el estreno mundial de la película Digger, en Londres. (Henry NICHOLLS / AFP)
El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y el actor estadounidense Tom Cruise junto príncipe William y Kate Middleton en el estreno mundial de la película Digger, en Londres. (Henry NICHOLLS / AFP)

Tanto el príncipe William como Tom Cruise lucieron el tradicional esmoquin negro en tan especial noche de gala. Por su parte, la princesa Kate Middleton optó por un maxivestido en tono morado que llevaba la firma de la diseñadora británica Jenny Packham.

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¡Muy elegantes! Kate Middleton, William de Inglaterra, Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu a su arrib a la premier global de Digger en el Leicester Square. (Henry NICHOLLS / AFP)
¡Muy elegantes! Kate Middleton, William de Inglaterra, Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu a su arrib a la premier global de Digger en el Leicester Square. (Henry NICHOLLS / AFP)

El filme Digger, protagonizado por el emblemático Tom Cruise, llegará a las salas de cines el próximo viernes 2 de octubre.