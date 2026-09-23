Oliver Solberg hoy cumple 25 y su novia Chloé Chambers le dedicó un tierno mensaje

Oliver Solberg llegó al mundo el 21 de setiembre de 2001. Así que, el carismático piloto de rally hoy celebra sus 25 vueltas al sol.

“Feliz cumpleaños al hombre más rápido del mundo y a mi persona favorita. Qué suerte tengo de llamarte mi prometido y mi mejor amigo”, escribió Chloé Chambers en sus historias de Instagram.

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“Estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que haces. Brindo por otro año de aventuras, risas y por crear los mejores recuerdos juntos. Te quiero muchísimo. Con amor, Coco”, se puede leer en la parte final del mensaje de cumpleaños dirigido a Oliver Solberg.

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Chloé Chambers y Oliver Solberg tienen una legión de seguidores en Paraguay. Las dos veces que llegaron a nuestro país, en el marco del Rally del Paraguay, se mostraron muy felices y compartieron agradables momentos con sus fans de todas las edades.

La querida parejita Chambers-Solberg se comprometió en marzo de 2025 durante un viaje a Australia y cada día se muestra más enamorada.