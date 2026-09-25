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25 de septiembre de 2026 a la - 11:30

Dakota Johnson, deslumbrante en la premier de Verity en Londres

¡Bellísima! Dakota Johnson en la premier de Verity en Londres. (Brook Mitchell / AFP)
¡Bellísima! Dakota Johnson en la premier de Verity en Londres. (Brook Mitchell / AFP)175839+0000 BROOK MITCHELL

La actriz Dakota Johnson arribó más bella que nunca a la premier de su nueva película Verity. La cita fue en Londres, hasta donde llegó enfundada en un maxivestido transparente. ¡Pasá a admirarla!

Por ABC Color
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La actriz estadounidense Dakota Johnson pasó divina por la red carpet de la premier de gala de Verity en el Reino Unido. El estreno del filme, que la tiene como una de las protagonistas, fue en el Curzon Mayfair de Londres.

Dakota Johnson con su look para el infarto en la premier de Verity en Londres. (Brook Mitchell / AFP)
Dakota Johnson con su look para el infarto en la premier de Verity en Londres. (Brook Mitchell / AFP)

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La bella Dakota Johnson optó por un look infartante para esta cita con el séptimo arte y se robó todos los flashes con su estilo arriesgado. ¡Sí! Apostó por un vestido de encaje en color vainilla que llevaba la firma de Colleen Allen y dejaba ver su lencería negra.

Los actores estadounidenses Josh Hartnett y Dakota Johnson posando en la alfombra roja a su llegada a la gala de proyección de Verity en el Reino Unido. (Brook Mitchell / AFP)
Los actores estadounidenses Josh Hartnett y Dakota Johnson posando en la alfombra roja a su llegada a la gala de proyección de Verity en el Reino Unido. (Brook Mitchell / AFP)

El maxivestido transparante dejó notar la escultural figura de Dakota Johnson, quien a sus 36 años se ve espléndida y sigue marcando tendencia en materia de moda. ¿Les gustó el outfit de la hija de Don Johnson y Melanie Griffith?