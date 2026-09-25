Dakota Johnson, deslumbrante en la premier de Verity en Londres

La actriz estadounidense Dakota Johnson pasó divina por la red carpet de la premier de gala de Verity en el Reino Unido. El estreno del filme, que la tiene como una de las protagonistas, fue en el Curzon Mayfair de Londres.

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La bella Dakota Johnson optó por un look infartante para esta cita con el séptimo arte y se robó todos los flashes con su estilo arriesgado. ¡Sí! Apostó por un vestido de encaje en color vainilla que llevaba la firma de Colleen Allen y dejaba ver su lencería negra.

El maxivestido transparante dejó notar la escultural figura de Dakota Johnson, quien a sus 36 años se ve espléndida y sigue marcando tendencia en materia de moda. ¿Les gustó el outfit de la hija de Don Johnson y Melanie Griffith?