De Dakota Johnson a Kate Hudson, las celebridades en la gala Time 100

La gala Time 100 reunió anoche a una verdadera constelación de estrellas en el Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center, en la ciudad de Nueva York.

Como cada año, el evento es un homenaje a las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time.

La actriz Dakota Johnson llegó con un vestido con capa que llevaba la firma de Valentino, la artista K-Pop Jennie se mostró muy sexy y la empresaria Hailey Bieber optó por un look plateado para pasar por la alfombra roja de la gala Time 100 en Nueva York.

Lea más: ¡Dakota Johnson enciende las redes con una producción de ropa interior y jeans!

La actriz Zoe Saldaña y su esposo Marco Perego llegaron con looks negros al Lincoln Center. Por su parte, la actriz Hilary Duff también pasó muy elegante por la red carpet y Kate Hudson optó por un outfit “Total Black”.

Lea más: De Lady Gaga a Anne Hathaway, las celebridades en la red carpet de El diablo viste a la moda 2

La comediante Nikki Glaser llegó enfundada en un deslumbrante vestido diseñado por Andrew Kwon y el actor Ben Stiller y su esposa Christine Taylor optaron por clásicas, pero elegantes tenidas, en negro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El actor Ethan Hawke también estuvo de traje y corbata, y muy bien acompañado de su madre Leslie Green en la gala Time 100, con quien posó orgulloso en la red carpet. Y Noah Wyle llegó de esmoquin y moñito al Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center.