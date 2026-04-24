De Dakota Johnson a Kate Hudson, las celebridades en la gala Time 100
La emblemática revista Time homenajeó a las 100 personas más influyentes del 2026 en el marco de una gala realizada en el Lincoln Center de Nueva York. Por la red carpet pasaron varias celebridades como Dakota Johnson, Kate Hudson, Hilary Duff, Zoe Saldaña y Hailey Bieber. ¡Adelante!
Por ABC Color
La gala Time 100 reunió anoche a una verdadera constelación de estrellas en el Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center, en la ciudad de Nueva York.
Como cada año, el evento es un homenaje a las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time.
La actriz Dakota Johnson llegó con un vestido con capa que llevaba la firma de Valentino, la artista K-Pop Jennie se mostró muy sexy y la empresaria Hailey Bieber optó por un look plateado para pasar por la alfombra roja de la gala Time 100 en Nueva York.
La actriz Zoe Saldaña y su esposo Marco Perego llegaron con looks negros al Lincoln Center. Por su parte, la actriz Hilary Duff también pasó muy elegante por la red carpet y Kate Hudson optó por un outfit “Total Black”.
La comediante Nikki Glaser llegó enfundada en un deslumbrante vestido diseñado por Andrew Kwon y el actor Ben Stiller y su esposa Christine Taylor optaron por clásicas, pero elegantes tenidas, en negro.
El actor Ethan Hawke también estuvo de traje y corbata, y muy bien acompañado de su madre Leslie Green en la gala Time 100, con quien posó orgulloso en la red carpet. Y Noah Wyle llegó de esmoquin y moñito al Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center.