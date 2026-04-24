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24 de abril de 2026 - 10:55

De Dakota Johnson a Kate Hudson, las celebridades en la gala Time 100

¡Diosa! La actriz Dakota Johnson en la alfombra roja de la gala Time 100 en el Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
¡Diosa! La actriz Dakota Johnson en la alfombra roja de la gala Time 100 en el Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center. (EFE/EPA/SARAH YENESEL) SARAH YENESEL

La emblemática revista Time homenajeó a las 100 personas más influyentes del 2026 en el marco de una gala realizada en el Lincoln Center de Nueva York. Por la red carpet pasaron varias celebridades como Dakota Johnson, Kate Hudson, Hilary Duff, Zoe Saldaña y Hailey Bieber. ¡Adelante!

Por ABC Color

La gala Time 100 reunió anoche a una verdadera constelación de estrellas en el Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center, en la ciudad de Nueva York.

Como cada año, el evento es un homenaje a las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time.

Jennie llegó así de sexy a la gala Time100 en el Lincoln Center. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Jennie llegó así de sexy a la gala Time100 en el Lincoln Center. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

La actriz Dakota Johnson llegó con un vestido con capa que llevaba la firma de Valentino, la artista K-Pop Jennie se mostró muy sexy y la empresaria Hailey Bieber optó por un look plateado para pasar por la alfombra roja de la gala Time 100 en Nueva York.

La modelo y empresaria Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, en la red carpet de la gala Time 100. (ANGELA WEISS / AFP)
La modelo y empresaria Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, en la red carpet de la gala Time 100. (ANGELA WEISS / AFP)

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Zoe Saldaña y Marco Perego a su arribo al Lincoln Center en New York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Zoe Saldaña y Marco Perego a su arribo al Lincoln Center en New York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Muy sonriente, Hilary Duff en la gala Time 100 2026 en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
Muy sonriente, Hilary Duff en la gala Time 100 2026 en Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)

La actriz Zoe Saldaña y su esposo Marco Perego llegaron con looks negros al Lincoln Center. Por su parte, la actriz Hilary Duff también pasó muy elegante por la red carpet y Kate Hudson optó por un outfit “Total Black”.

Con un look "Total Black", la actriz Kate Hudson a su llegada al Lincoln Center. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Con un look "Total Black", la actriz Kate Hudson a su llegada al Lincoln Center. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

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La comediante Nikki Glaser posando feliz de la vida en la alfombra roja de la gala Time 100. (ANGELA WEISS / AFP)
La comediante Nikki Glaser posando feliz de la vida en la alfombra roja de la gala Time 100. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Linda parejita! El actor Ben Stiller y la actriz Christine Taylor no se perdieron la gala Time 100. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Linda parejita! El actor Ben Stiller y la actriz Christine Taylor no se perdieron la gala Time 100. (ANGELA WEISS / AFP)

La comediante Nikki Glaser llegó enfundada en un deslumbrante vestido diseñado por Andrew Kwon y el actor Ben Stiller y su esposa Christine Taylor optaron por clásicas, pero elegantes tenidas, en negro.

El actor estadounidense Ethan Hawke y su madre Leslie Carole Green en la gala Time 100 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
El actor estadounidense Ethan Hawke y su madre Leslie Carole Green en la gala Time 100 2026. (ANGELA WEISS / AFP)

El actor Ethan Hawke también estuvo de traje y corbata, y muy bien acompañado de su madre Leslie Green en la gala Time 100, con quien posó orgulloso en la red carpet. Y Noah Wyle llegó de esmoquin y moñito al Frederick P. Rose Hall del Lincoln Center.

¡Elegantísimo! El actor Noah Wyle en la red carpet de la gala Time 100 en el Lincoln Center. (ANGELA WEISS / AFP)
¡Elegantísimo! El actor Noah Wyle en la red carpet de la gala Time 100 en el Lincoln Center. (ANGELA WEISS / AFP)