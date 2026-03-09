Gente
09 de marzo de 2026 - 11:39

¡Dakota Johnson enciende las redes con una producción de ropa interior y jeans!

¡Diosa! Dakota Johnson posando para la campaña de Calvin Klein.
Dakota Johnson es la protagonista de una sensual producción fotográfica para la afamada marca Calvin Klein. Con su posado en ropa interior y jeans, la actriz y modelo estadounidense de 36 años revoluciona las redes. ¡Adelante!

Por ABC Color

La bella Dakota Johnson, hija de los icónicos actores Don Johnson y Melanie Griffith, enciende las redes sociales al ser la protagonista de la nueva campaña de Calvin Klein.

Dakota Johnson revoluciona las redes con su sensual posado. (Instagram/Calvin Klein)
La actriz de 36 años, exnovia de Chris Martin, es el nuevo rostro de la colección primaveral de ropa interior y jeans de la afamada marca internacional que la presume en sus redes sociales como un verdadero ícono de femeneidad.

¡Impresionante! Así luce Dakota Johnson con su estilizada figura en la nueva campaña primaveral de Calvin Klein. (Instagram/Calvin Klein)
Dakota Johnson posó muy sensual luciendo prendas íntimas y también pantalones de jeans de diferentes cortes, como el baggy o el ajustado de tiro alto, que resaltan aún más su estilizada figura.