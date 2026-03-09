¡Dakota Johnson enciende las redes con una producción de ropa interior y jeans!

La bella Dakota Johnson, hija de los icónicos actores Don Johnson y Melanie Griffith, enciende las redes sociales al ser la protagonista de la nueva campaña de Calvin Klein.

La actriz de 36 años, exnovia de Chris Martin, es el nuevo rostro de la colección primaveral de ropa interior y jeans de la afamada marca internacional que la presume en sus redes sociales como un verdadero ícono de femeneidad.

Dakota Johnson posó muy sensual luciendo prendas íntimas y también pantalones de jeans de diferentes cortes, como el baggy o el ajustado de tiro alto, que resaltan aún más su estilizada figura.