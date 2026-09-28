Taylor Swift y Dakota Johnson protagonizan un icónico momento en la gala MTV VMA

La cantante estadounidense Taylor Swift anoche recibió el premio Artist Director Honors de manos de la actriz y modelo Dakota Johnson. El momento fue uno de los más emotivos de la noche de gala de la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMA) 2026.

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Las famosas artistas se fundieron en un abrazo y se mostraron muy cómplices en el icónico instante que tuvo lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

Así, la emblemática cantante Taylor Swift recogió el primer Artist Director Honors. El galardón fue entregado por su amiga Dakota Johnson, actriz protagonista de su nuevo videoclip Patient Zero.