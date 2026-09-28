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28 de septiembre de 2026 a la - 10:05

Taylor Swift y Dakota Johnson protagonizan un icónico momento en la gala MTV VMA

Taylor Swift recibió el premio Artist Director Honors de manos de Dakota Johnson, en los MTV Video Music Awards (VMA). (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Taylor Swift recibió el premio Artist Director Honors de manos de Dakota Johnson, en los MTV Video Music Awards (VMA). (Kevin Winter/Getty Images/AFP) 035731+0000 KEVIN WINTER

Las diosas Taylor Swift y Dakota Johnson brillaron juntas en el escenario de los MTV Video Music Awards (VMA) 2026 al protagonizar un icónico momento. La cantante de Love History recibió el galardón Artist Director Honors de manos de la exnovia de Chris Martin.

Por ABC Color
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La cantante estadounidense Taylor Swift anoche recibió el premio Artist Director Honors de manos de la actriz y modelo Dakota Johnson. El momento fue uno de los más emotivos de la noche de gala de la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMA) 2026.

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¡Hermosas y talentosas! Taylor Swift, feliz con el galardón Artist Director Honors que le entregó su amiga Dakota Johnson. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
¡Hermosas y talentosas! Taylor Swift, feliz con el galardón Artist Director Honors que le entregó su amiga Dakota Johnson. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)

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Las famosas artistas se fundieron en un abrazo y se mostraron muy cómplices en el icónico instante que tuvo lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

Así, la emblemática cantante Taylor Swift recogió el primer Artist Director Honors. El galardón fue entregado por su amiga Dakota Johnson, actriz protagonista de su nuevo videoclip Patient Zero.