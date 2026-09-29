La influencer Steffi Schouten celebró la vida de Agostina

La tierna Agostina Garcete Schouten llegó al mundo el 27 de setiembre de 2024, a las 37 semanas de gestación, con 3.540 gramos y 51 centímetros en un sanatorio de Asunción. Así que, la hija de la abogada e influencer Steffi Schouten y Mariano Garcete ya cumplió dos añitos para la felicidad de toda su familia.
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“2 años de tu vida bendiciendo la nuestra. ¡Te amamos Agoshhhh!“, escribió la orgullosa mamá Steffi Schouten junto a las bellas postales captadas por la fotógrafa Jaz Rodríguez el día de la celebración del cumple de Agostina.
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La dulce Agostina hace solo dos semanitas se convirtió en hermanita mayor con la llegada de Josefina. ¡Sí! El matrimonio conformado por Steffi Schouten y Mariano Garcete dio la bienvenida a su segunda hija el pasado 12 de setiembre.