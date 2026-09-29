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29 de septiembre de 2026 a la - 12:51

La influencer Steffi Schouten celebró la vida de Agostina

Mujer con gafas de sol y blusa abstracta sostiene a niña en vestido rosa con lazo blanco, ambas sonriendo en un entorno verde.
La influencer Steffi Schouten con la tierna Agostina en brazos.Instagram/Steffi Schouten

Steffi Schouten y Mariano Garcete prepararon una divertida fiesta infantil para agasajar a su hija Agostina. La pequeña cumplió dos años y se estrenó, hace solo días, como hermanita mayor de Josefina.

Por ABC Color
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La tierna Agostina Garcete Schouten llegó al mundo el 27 de setiembre de 2024, a las 37 semanas de gestación, con 3.540 gramos y 51 centímetros en un sanatorio de Asunción. Así que, la hija de la abogada e influencer Steffi Schouten y Mariano Garcete ya cumplió dos añitos para la felicidad de toda su familia.

Hombre calvo y con bigote sostiene a una niña en vestido rosa, sonriente, durante su cumpleaños, rodeados de flores y pastel.
Agostina a punto de apagar la velita número 2 rodeada de sus papis Steffi Schouten y Mariano Garcete. (Instagram/Steffi Schouten)

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“2 años de tu vida bendiciendo la nuestra. ¡Te amamos Agoshhhh!“, escribió la orgullosa mamá Steffi Schouten junto a las bellas postales captadas por la fotógrafa Jaz Rodríguez el día de la celebración del cumple de Agostina.

Niña pequeña con vestido rosa y lazo blanco, sosteniendo un muñeco de peluche en un entorno natural.
La dulce cumpleañera Agostina Garcete Schouten. (Instagram/Steffi Schouten)

Lea más: La influencer Steffi Schouten dio la bienvenida a su segunda hija

Mujer sonriente con vestido claro sostiene a niña con vestido rosa; hombre feliz abraza a un bebé en un interior elegante.
¡Hermosa familia! Steffi Schouten y Mariano Garcete con sus niñas Agostina y Josefina. (Instagram/Steffi Schouten)

La dulce Agostina hace solo dos semanitas se convirtió en hermanita mayor con la llegada de Josefina. ¡Sí! El matrimonio conformado por Steffi Schouten y Mariano Garcete dio la bienvenida a su segunda hija el pasado 12 de setiembre.