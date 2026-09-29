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29 de septiembre de 2026 a la - 09:46

Mavi Amoroso y Diego Estigarribia se juraron amor eterno

Pareja casándose al atardecer, la novia en vestido blanco y velo, el novio en traje marrón, mostrando complicidad y cariño.
Mavi Amoroso y Diego Estigarribia dieron el "sí, quiero" en una emotiva ceremonia.Instagram/Mavi Amoroso

María Victoria Amoroso y Diego Estigarribia unieron sus vidas en matrimonio. Mavi llegó a la emotiva ceremonia de brazos de su padre, el conductor Juan Carlos Amoroso.

Por ABC Color
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Mavi Amoroso y Diego Estigarribia ya pasaron al club de los casados. ¡Sí! La parejita se juró amor eterno al atardecer del pasado sábado 26 de setiembre.

Hombre en traje marrón claro y mujer en vestido blanco se miran con cariño frente a un lago en un ambiente festivo.
Una romántica postal de los recién casados Mavi Amoroso y Diego Estigarribia. (Instagram/Mavi Amoroso)

Lea más: Mavi Amoroso, a días de dar el “sí, quiero”

La romántica boda se desarrolló al aire libre, en una posada boutique ubicada en el departamento de Cordillera. La bella novia Mavi Amoroso llegó a la ceremonia de brazos de su orgulloso padre Juan Carlos Amoroso.

Novia en elegante vestido blanco con ramo de flores y novio con traje negro sonríen en una ceremonia romántica al aire libre.
La bella novia Mavi Amoroso de brazos de su padre Juan Carlos Amoroso. (Captura de la historia de Instagram de Mavi Amoroso)

“El inicio de esta nueva etapa juntos. 26.09.26″, escribió el enamorado Diego Estigarribia en una publicación conjunta en Instagram realizada con su flamante esposa María Victoria Amoroso. El texto fue acompañado de postales del día del “sí, quiero”.

Hombre de traje marrón y mujer de vestido de novia blanco sonríen junto a un automóvil deportivo en una vía pública.
Diego Estigarribia y Mavi Amoroso ya son marido y mujer. (Instagram/Mavi Amoroso)

Recordemos que Mavi Amoroso y Diego Estigarribia se comprometieron el 25 de noviembre de 2025 a orillas del Atlántico, en Florianópolis, Brasil. Hoy, los tortolitos ya son marido y mujer. ¡Felicidades!