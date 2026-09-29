Mavi Amoroso y Diego Estigarribia se juraron amor eterno

Mavi Amoroso y Diego Estigarribia ya pasaron al club de los casados. ¡Sí! La parejita se juró amor eterno al atardecer del pasado sábado 26 de setiembre.

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La romántica boda se desarrolló al aire libre, en una posada boutique ubicada en el departamento de Cordillera. La bella novia Mavi Amoroso llegó a la ceremonia de brazos de su orgulloso padre Juan Carlos Amoroso.

“El inicio de esta nueva etapa juntos. 26.09.26″, escribió el enamorado Diego Estigarribia en una publicación conjunta en Instagram realizada con su flamante esposa María Victoria Amoroso. El texto fue acompañado de postales del día del “sí, quiero”.

Recordemos que Mavi Amoroso y Diego Estigarribia se comprometieron el 25 de noviembre de 2025 a orillas del Atlántico, en Florianópolis, Brasil. Hoy, los tortolitos ya son marido y mujer. ¡Felicidades!