Nuevo parte médico de Mirtha Legrand, a dos semanas de su internación

La emblemática Mirtha Legrand está internada desde el viernes 18 de setiembre. Así que, hoy cumple dos semanas hospitalizada y desde el Sanatorio Mater Dei compartieron un nuevo parte médico sobre la salud de la conductora de 99 años.

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“La señora Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa. Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”, se puede leer en el nuevo informe.

“Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, destaca el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.