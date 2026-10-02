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02 de octubre de 2026 a la - 16:51

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand, a dos semanas de su internación

"Yo no me reconocí", aseguró Mirtha Legrand sobre la escultura que inauguraron en Villa Cañás para homenajearla.
Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. Instagram/Mirtha Legrand

La conductora argentina Mirtha Legrand ya lleva dos semanas hospitalizada debido a una neumopatía. Hoy se difundió un nuevo parte médico que destaca que La Chiqui “se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa”.

Por ABC Color
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La emblemática Mirtha Legrand está internada desde el viernes 18 de setiembre. Así que, hoy cumple dos semanas hospitalizada y desde el Sanatorio Mater Dei compartieron un nuevo parte médico sobre la salud de la conductora de 99 años.

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand. (Captura de la historia de Instagram de La Mesaza)
El nuevo parte médico de Mirtha Legrand. (Captura de la historia de Instagram de La Mesaza)

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“La señora Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa. Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”, se puede leer en el nuevo informe.

Mirtha Legrand lució espléndida en su cumpleaños. (Instagram/Mirtha Legrand)
La Chiqui está "en proceso de recuperación para poder volver a su casa". (Instagram/Mirtha Legrand)

“Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, destaca el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.