La emblemática Mirtha Legrand fue nuevamente internada, luego de que el lunes se anunciara su alta médica tras estar hospitalizada durante una semana debido a un cuadro bronquial.

A cinco días de seguir su recuperación en su hogar, La Chiqui volvió hace unas horas al Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires.

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El parte médico sobre la salud de la icónica conductora argentina señala: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

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“Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes”, se puede leer en el informe médico que lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.