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18 de septiembre de 2026 a la - 17:20

Mirtha Legrand fue nuevamente internada

La emblemática conductora Mirtha Legrand hoy celebra sus 97 años de vida. Esta postal fue tomada hace menos de una semana en su programa La Noche de Mirtha.
La emblemática conductora Mirtha Legrand fue nuevamente hospitalizada esta tarde. Instagram/Mirtha Legrand

La conductora argentina Mirtha Legrand (99) volvió a ser internada hace unas horas. ¿Qué dice el parte médico de La Chiqui? Seguí leyendo...

Por ABC Color
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La emblemática Mirtha Legrand fue nuevamente internada, luego de que el lunes se anunciara su alta médica tras estar hospitalizada durante una semana debido a un cuadro bronquial.

A cinco días de seguir su recuperación en su hogar, La Chiqui volvió hace unas horas al Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires.

El parte médico de la salud de Mirtha Legrand. (Captura de la historia de Instagram de Mirtha Legrand)
El parte médico de Mirtha Legrand. (Captura de la historia de Instagram de Mirtha Legrand)

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El parte médico sobre la salud de la icónica conductora argentina señala: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

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La Chiqui en su programa del 29 de agosto pasado. El sábado 5 de agosto "La Noche de Mirtha" estuvo a cargo de su nieta Juana Viale. (Instagram/Mirtha Legrand)
La Chiqui en su programa "La Noche de Mirtha", el 29 de agosto pasado. (Instagram/Mirtha Legrand)

“Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes”, se puede leer en el informe médico que lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.