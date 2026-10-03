David Beckham llenó de halagos a Victoria, tras la presentación de su nueva colección en París

La diseñadora Victoria Beckham presentó su nueva colección de prendas para la primavera-verano 2027 en la capital de Francia y estuvo rodeada del amor de su familia. La excantante de Spice Girls mostró sus creaciones en el marco de la Semana de la Moda de París y su orgulloso esposo David Beckham le dedicó unas emotivas líneas tras el desfile.

“Estamos muy orgullosos de ti; una vez más demuestras tu elegancia, pasión y belleza en la forma en que quieres que la gente se sienta con tus diseños”, expresó David Beckham en su cuenta de Instagram en un mensaje dirigido a su esposa Victoria Beckham.

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“Nos sentimos muy afortunados de formar parte de esta noche tan especial en un lugar que tanto amamos. ¡Felicidades! No podríamos estar más orgullosos", destacó el enamorado marido David Beckham.

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Victoria Beckham también utilizó las redes sociales para expresar su agradecimiento a sus seres queridos que la acompañaron en la presentación de su nueva colección en la capital francesa: “A mis amigos y familiares: me siento muy bendecida de tenerlos a todos a mi lado”.

Pero los grandes ausentes en el desfile de Victoria Beckham fueron su hijo mayor, Brooklyn Beckham, y su esposa Nicola Peltz.