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04 de octubre de 2026 a la - 13:38

Nicole Feltes nos representará en el Miss Teen Universe 2026, en Camboya

Katya Jel sonríe con vestido plateado y corona en un ambiente festivo iluminado por una lámpara de araña.
Nicole Samara Feltes, Reina Teen Universe Paraguay.Instagram/Nicole Feltes Cano

Nicole Feltes Cano, Reina Teen Universe Paraguay, viajará rumbo a Camboya para representarnos en el certamen Miss Teen Universe 2026. “Voy con el corazón lleno de sueños, con ganas de dejar una huella”, expresó la jovencita en las redes sociales.

Por ABC Color
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Nicole Samara Feltes Cano está preparando sus maletas, pues el próximo 15 de octubre viajará rumbo a Camboya. La joven representará a Paraguay en el certamen Miss Teen Universe 2026, del 19 de octubre al 25 de octubre.

“En octubre, llevaré conmigo mucho más que una banda y una corona. Llevaré el nombre de Paraguay hasta Camboya para representarlo en el Miss Teen Universe. Voy con el corazón lleno de sueños, con ganas de dejar una huella y con la promesa de entregar todo de mí para que nuestro país brille al otro lado del mundo”, escribió Nicole Samara Feltes Cano en su cuenta de Instagram.

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“Hace un tiempo esto era solamente algo que imaginaba. Hoy estoy a punto de vivirlo. Esta historia…recién está comenzando”, destacó emocionada la reina Teen Universe Paraguay.

KatyaJi de pie, con corona y vestido brillante azul y plateado, en un evento elegante con lámpara de cristal detrás.
Nicole Samara Feltes representará a Paraguay en el certamen Miss Teen Universe 2026, en Camboya. (Instagram/Nicole Feltes Cano)

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En la cuenta oficial en Instagram de la organización Miss Teen Universe se puede leer: “Durante ocho días inolvidables, nuestras delegadas de todo el mundo se embarcarán en un viaje extraordinario lleno de intercambio cultural, crecimiento personal, competencia y momentos inolvidables que llevarán a la coronación de la próxima Miss Teen Universe”.