Nicole Feltes nos representará en el Miss Teen Universe 2026, en Camboya

Nicole Samara Feltes Cano está preparando sus maletas, pues el próximo 15 de octubre viajará rumbo a Camboya. La joven representará a Paraguay en el certamen Miss Teen Universe 2026, del 19 de octubre al 25 de octubre.

“En octubre, llevaré conmigo mucho más que una banda y una corona. Llevaré el nombre de Paraguay hasta Camboya para representarlo en el Miss Teen Universe. Voy con el corazón lleno de sueños, con ganas de dejar una huella y con la promesa de entregar todo de mí para que nuestro país brille al otro lado del mundo”, escribió Nicole Samara Feltes Cano en su cuenta de Instagram.

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“Hace un tiempo esto era solamente algo que imaginaba. Hoy estoy a punto de vivirlo. Esta historia…recién está comenzando”, destacó emocionada la reina Teen Universe Paraguay.

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En la cuenta oficial en Instagram de la organización Miss Teen Universe se puede leer: “Durante ocho días inolvidables, nuestras delegadas de todo el mundo se embarcarán en un viaje extraordinario lleno de intercambio cultural, crecimiento personal, competencia y momentos inolvidables que llevarán a la coronación de la próxima Miss Teen Universe”.