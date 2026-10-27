Joshua Duerksen cumple 23 y su novia le dedicó un tierno mensaje

Joshua Duerksen cumple 23 y su novia le dedicó un tierno mensaje

El piloto de automovilismo Joshua Duerksen hoy celebra su cumpleaños número 23 y su novia Anneke Rahn escribió en las redes un tierno mensaje para felicitarlo. ¡Pasá y leé!