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27 de octubre de 2026 - 14:37

Joshua Duerksen cumple 23 y su novia le dedicó un tierno mensaje

Joshua Duerksen en overol negro y Anneke Rahn en vestido multicolor, sonriendo y abrazándose en un taller de automovilismo.
¡Hermosa parejita! Joshua Duerksen y Anneke Rahn. Instagram/Anneke Rahn

El piloto de automovilismo Joshua Duerksen hoy celebra su cumpleaños número 23 y su novia Anneke Rahn escribió en las redes un tierno mensaje para felicitarlo. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color
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Joshua Duerksen Dick nació en Asunción el 27 de octubre de 2003. Así que, el joven piloto paraguayo de Fórmula 2 hoy cumple 23 años de vida.

Joshua Duerksen en overol negro y Anneke Rahn en blusa negra con puntos, sonriendo en un garaje de automovilismo.
Joshua Duerksen está de cumple y Anneke Rahn lo saludó en las redes con estas bellas imágenes. (Instagram/Anneke Rahn)

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Y, por supuesto, en esta fecha tan especial su novia Anneke Rahn le escribió unas emotivas líneas en las redes. El breve y tierno texto fue acompañado por un bello collage que tiene como protagonistas al cumpleañero Joshua Duerksen y su enamorada.

Joshua Duerksen con traje oscuro y Anneke Rahn en vestido azul claro y abrigo blanco, sonriendo en un ambiente festivo con flores.
Muy enamorados, Joshua Duerksen y Anneke Rahn. (Instagram/Anneke Rahn)

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“Feliz día mi amor”, se puede leer en la historia de Instagram de la bella Anneke Rahn junto a un emoji de corazón. “¡Te amo tanto!”, destacó la novia de Joshua Duerksen al celebrar los 23 años del corredor paraguayo de Fórmula 2.

En solo semanas, el piloto Joshua Duerksen y la diseñadora y cantante Anneke Rahn cumplirán cuatro años de noviazgo y cada día se los ve más enamorados.