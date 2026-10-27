Joshua Duerksen cumple 23 y su novia le dedicó un tierno mensaje

Joshua Duerksen Dick nació en Asunción el 27 de octubre de 2003. Así que, el joven piloto paraguayo de Fórmula 2 hoy cumple 23 años de vida.
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Y, por supuesto, en esta fecha tan especial su novia Anneke Rahn le escribió unas emotivas líneas en las redes. El breve y tierno texto fue acompañado por un bello collage que tiene como protagonistas al cumpleañero Joshua Duerksen y su enamorada.
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“Feliz día mi amor”, se puede leer en la historia de Instagram de la bella Anneke Rahn junto a un emoji de corazón. “¡Te amo tanto!”, destacó la novia de Joshua Duerksen al celebrar los 23 años del corredor paraguayo de Fórmula 2.
En solo semanas, el piloto Joshua Duerksen y la diseñadora y cantante Anneke Rahn cumplirán cuatro años de noviazgo y cada día se los ve más enamorados.