Lamine Yamal se llevó todos los flashes en la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal se llevó todos los flashes en la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal fue elegido Mejor Jugador Joven del Año y, aunque se quedó sin el Balón de Oro, se robó todos los flashes. ¡Pasá y mirá al futbolista español con su elegante look y rodeado de sus seres más queridos!