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27 de octubre de 2026 - 13:32

Lamine Yamal se llevó todos los flashes en la gala del Balón de Oro

El internacional español Lamine Yamal llegando a la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 en el Teatro London Palladium. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
El internacional español Lamine Yamal llegando a la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 en el Teatro London Palladium. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN) TOLGA AKMEN

Lamine Yamal fue elegido Mejor Jugador Joven del Año y, aunque se quedó sin el Balón de Oro, se robó todos los flashes. ¡Pasá y mirá al futbolista español con su elegante look y rodeado de sus seres más queridos!

Por ABC Color
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El futbolista español Lamine Yamal (19) fue blanco de los flashes de todos los medios presentes en el Teatro London Palladium, en Londres (Gran Bretaña), donde anoche tuvo lugar la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026.

El delantero de la selección española y del Barcelona, ​​Lamine Yamal, y su novia, Inés García, a su llegada a la ceremonia de entrega del Balón de Oro de France Football. (FRANCK FIFE / AFP)
El delantero de la selección española y del Barcelona, ​​Lamine Yamal, y su novia, Inés García, a su llegada a la ceremonia de entrega del Balón de Oro de France Football. (FRANCK FIFE / AFP)

El jugador del Barcelona y la Selección de Fútbol de España llegó muy elegante enfundado en un traje negro de Chanel y lució un gran broche de plumas que conformaban una flor.

Lea más: Lamine Yamal e Inés García, juntitos en una red carpet

Lamine Yamal y su madre Sheila Ebana en el Palladium Theatre de Londres. (FRANCK FIFE / AFP)
Lamine Yamal y su madre Sheila Ebana en el Palladium Theatre de Londres. (FRANCK FIFE / AFP)

Lamine Yamal no se llevó el Balón de Oro, pero fue elegido Mejor Jugador Joven del Año por tercera vez consecutiva, esta vez en el marco de la 70ª edición de la ceremonia anual.

Lamine Yamal posa junto a su padre, Mounir Nasraoui, a su llegada para asistir a la ceremonia de entrega del Balón de Oro de France Football 2026 en el Palladium Theatre de Londres. (FRANCK FIFE / AFP)
Lamine Yamal posa junto a su padre, Mounir Nasraoui, a su llegada para asistir a la ceremonia de entrega del Balón de Oro de France Football 2026 en el Palladium Theatre de Londres. (FRANCK FIFE / AFP)

Lea más: ¡Mirá las más tiernas fotos de Lamine Yamal y su hermanito Keyne!

En la gala, el futbolista Lamine Yamal estuvo rodeado del amor de su novia Inés García, su madre Sheila Ebana, su padre Mounir Nasraoui. Y, por supuesto, no faltó su hermanito Keyne.

Lamine Yamal y su elegante traje con la firma de Chanel en la red carpet del Palladium Theatre. (Toby Shepheard / AFP)
Lamine Yamal y su elegante traje con la firma de Chanel en la red carpet del Palladium Theatre. (Toby Shepheard / AFP)