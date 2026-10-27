Lamine Yamal se llevó todos los flashes en la gala del Balón de Oro
Lamine Yamal fue elegido Mejor Jugador Joven del Año y, aunque se quedó sin el Balón de Oro, se robó todos los flashes. ¡Pasá y mirá al futbolista español con su elegante look y rodeado de sus seres más queridos!
El futbolista español Lamine Yamal (19) fue blanco de los flashes de todos los medios presentes en el Teatro London Palladium, en Londres (Gran Bretaña), donde anoche tuvo lugar la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026.
El jugador del Barcelona y la Selección de Fútbol de España llegó muy elegante enfundado en un traje negro de Chanel y lució un gran broche de plumas que conformaban una flor.