Pablo Vegetti celebró el primer año de su hijo Bastian

Bastian, hijo del futbolista Pablo Vegetti y Joselina Bonetti, completó su primera vuelta al sol y sus orgullosos papis lo llenaron de mimos y besos.

Y, para guardar un tierno recuerdo del cumpleaños número 1 del más pequeñito de la casa, los Vegetti-Bonetti posaron en una bella producción fotográfica, que fue compartida por el orgulloso papá Pablo en las redes sociales.

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“Feliz primer añito Bastuli de nuestras vidas”, escribió Pablo Vegetti en su cuenta de Instagram. “Te amamos con locura hijo”, destacó el futbolista argentino que milita en el club Cerro Porteño.

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El tierno Bastian es el segundo hijo de Pablo Vegetti y Joselina Bonetti y tiene un hermanito mayor llamado Vittorio (3).