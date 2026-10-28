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Gente
28 de octubre de 2026 - 10:44

Pablo Vegetti celebró el primer año de su hijo Bastian

Pablo Vegetti sonríe abrazado por un niño, sosteniendo a un bebé. Mujer sonriente a la derecha, todos en un entorno luminoso.
El cumpleañero Bastian con su hermanito Vittorio y sus papis Pablo Vegetti y Joselina Bonetti.Instagram/Pablo Vegetti

La casa del futbolista Pablo Vegetti ayer estuvo de fiesta. ¿El motivo? Bastian, el más pequeñito de la familia, llegó al primer año de vida. ¡Mirá las bellas postales del cumpleañero con sus papis y su hermanito!

Por ABC Color
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Bastian, hijo del futbolista Pablo Vegetti y Joselina Bonetti, completó su primera vuelta al sol y sus orgullosos papis lo llenaron de mimos y besos.

Pablo Vegetti con cabello corto y tatuajes sonríe mientras sostiene a un niño de cabello rizado que viste una camisa blanca.
Pablo Vegetti con Bastian en sus brazos. (Instagram/Pablo Vegetti)

Y, para guardar un tierno recuerdo del cumpleaños número 1 del más pequeñito de la casa, los Vegetti-Bonetti posaron en una bella producción fotográfica, que fue compartida por el orgulloso papá Pablo en las redes sociales.

Lea más: Vegetti salva a Cerro y el Ciclón sigue en carrera

Hombre canoso sostiene a un niño mientras una mujer de blusa blanca abraza a otro niño, todos sonrientes en un fondo claro.
El futbolista Pablo Vegetti y su hermosa familia. (Instagram/Pablo Vegetti)

“Feliz primer añito Bastuli de nuestras vidas”, escribió Pablo Vegetti en su cuenta de Instagram. “Te amamos con locura hijo”, destacó el futbolista argentino que milita en el club Cerro Porteño.

Lea más: El “Pirata” Vegetti desea dejar huellas en el barrio

Pablo Vegetti en camiseta blanca sonríe mientras sostiene a un niño pequeño y otro niño está sobre su espalda, todo en un fondo blanco.
Pablo Vegetti posa feliz junto a sus pequeños Vittorio y Bastian.(Instagram/Pablo Vegetti)

El tierno Bastian es el segundo hijo de Pablo Vegetti y Joselina Bonetti y tiene un hermanito mayor llamado Vittorio (3).

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