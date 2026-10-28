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Gente
28 de octubre de 2026 - 17:29

Paris Hilton y su familia ya están listos para Halloween

Paris Hilton y Carter Reum con sus hijos Phoenix y London disfrazados como los personajes de La Bella y La Bestia.
Paris Hilton y Carter Reum con sus hijos Phoenix y London disfrazados de los personajes de La Bella y La Bestia.Instagram/Paris Hilton

Como sacados de un cuento, Paris Hilton y Carter Reum con sus hijos Phoenix y London se mostraron en la previa de Halloween disfrazados de los personajes de La Bella y La Bestia.

Por ABC Color
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La socialité estadounidense Paris Hilton y su familia ya están listos para Halloween. Así lo demostró la empresaria heredera del imperio hotelero Hilton al compartir con sus más de 26 millones de seguidores de Instagram las más bellas postales familiares.

Paris Hilton caracterizada de Bella. (Instagram/Paris Hilton)
Paris Hilton caracterizada de Bella. (Instagram/Paris Hilton)

Lea más: Nadia Ferreira, Marquito y Myla, disfrazados de “Los Increíbles” en la previa de Halloween

Paris Hilton y su esposo Carter Reum junto a sus hijos Phoenix Barron y London Marilyn se disfrazaron de los personajes de la icónica película animada La Bella y La Bestia.

Lea más: Paris Hilton, diosa en el estreno de su documental en Los Ángeles

¡Familia divertida! Paris Hilton y Carter Reum con los pequeños London Marilyn y Phoenix Barron. (Instagram/Paris Hilton)
¡Familia divertida! Paris Hilton y Carter Reum con los pequeños London Marilyn y Phoenix Barron. (Instagram/Paris Hilton)

“Mi vida es un cuento de hadas, y la magia nunca termina”, expresó Paris Hilton junto a las fotografías donde se la ve rodeada de su esposo e hijos caracterizados como los personajes del clásico filme animado de Disney.

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