La socialité estadounidense Paris Hilton y su familia ya están listos para Halloween. Así lo demostró la empresaria heredera del imperio hotelero Hilton al compartir con sus más de 26 millones de seguidores de Instagram las más bellas postales familiares.

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Paris Hilton y su esposo Carter Reum junto a sus hijos Phoenix Barron y London Marilyn se disfrazaron de los personajes de la icónica película animada La Bella y La Bestia.

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“Mi vida es un cuento de hadas, y la magia nunca termina”, expresó Paris Hilton junto a las fotografías donde se la ve rodeada de su esposo e hijos caracterizados como los personajes del clásico filme animado de Disney.