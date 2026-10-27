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Gente
27 de octubre de 2026 - 16:32

Nadia Ferreira, Marquito y Myla, disfrazados de “Los Increíbles” en la previa de Halloween

Nadia Ferreira en disfraz rojo y negro, con dos niños disfracecidos, en un ambiente festivo con decoraciones de Halloween.
Nadia Ferreira, junto a Myla y Marquito, disfruta de la celebración de Halloween en los jardines de su casa.Instagram/Nadia Ferreira

Nadia Ferreira compartió las más dulces postales en las redes. La villarriqueña y sus pequeños hijos Marquito y Myla ya viven la previa de Halloween y se mostraron disfrazados de Los Increíbles.

Por ABC Color
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“Mis pequeños increíbles”, escribió Nadia Ferreira junto a las imágenes donde se la ve con Marquito (3) y Myla (3 meses) disfrazados como los miembros de la familia de superhéroes Los Increíbles.

La vicerreina universal 2021 Nadia Ferreira luce espléndida con su traje de Señora Increíble o Elastigirl. Sus pequeños hijos no se quedan atrás, Marquito es un encanto disfrazado de Dash Parr y Myla es una dulzura caracterizada como el bebé Jack-Jack Parr.

Nadia Ferreira sonríe, vestida de superhéroe rojo, con un niño y un bebé en disfraces similares, rodeados de árboles en un parque.
Nadia Ferreira posó con sus hijos Marquito y Myla, todos vestidos con coloridos disfraces de superhéroes. (Instagram/Nadia Ferreira)

Lea más: Nadia Ferreira, radiante en su primera alfombra roja tras dar a luz a Myla

Por lo que vemos en sus redes, Nadia Ferreira adora la temporada de Halloween. Recordemos que en el 2024 la villarriqueña organizó una fiesta en su residencia de Miami, donde apareció disfrazada de Buzz Lightyear y Marquito se vistió del Sheriff Woody Pride.

Lea más: Nadia Ferreira compartió postales familiares captadas en Las Vegas

La imagen muestra a una mujer y dos niños en un ambiente exterior, probablemente en un parque. La mujer, que lleva un atuendo rojo y negro, parece estar caminando hacia la izquierda mientras sostiene a un bebé en brazos. El niño, que se encuentra a su lado, también viste un traje rojo similar, haciendo eco de los colores de su acompañante. Hay elementos decorativos en el fondo, como figuras de Halloween que sugieren un evento festivo o de disfraces. El entorno es verde y arbolado, lo que indica un espacio recreativo. No se observan textos, logos o elementos deportivos, por lo que no se identifican equipos de fútbol ni figuras públicas reconocibles. La acción principal es la caminata de la mujer y los niños, con un ambiente alegre y lúdico.
Nadia Ferreira y sus niños ya disfrutan de la previa de Halloween. (Instagram/Nadia Ferreira)

En el 2025, la Miss Universo Paraguay 2021 se transformó en Tinker Bell y su hijo Marquito fue Peter Pan. Y, este año, ya se sumó Myla a las travesuras de Halloween de los Muñiz-Ferreira.

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