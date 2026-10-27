Nadia Ferreira, Marquito y Myla, disfrazados de “Los Increíbles” en la previa de Halloween

“Mis pequeños increíbles”, escribió Nadia Ferreira junto a las imágenes donde se la ve con Marquito (3) y Myla (3 meses) disfrazados como los miembros de la familia de superhéroes Los Increíbles.

La vicerreina universal 2021 Nadia Ferreira luce espléndida con su traje de Señora Increíble o Elastigirl. Sus pequeños hijos no se quedan atrás, Marquito es un encanto disfrazado de Dash Parr y Myla es una dulzura caracterizada como el bebé Jack-Jack Parr.

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Por lo que vemos en sus redes, Nadia Ferreira adora la temporada de Halloween. Recordemos que en el 2024 la villarriqueña organizó una fiesta en su residencia de Miami, donde apareció disfrazada de Buzz Lightyear y Marquito se vistió del Sheriff Woody Pride.

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En el 2025, la Miss Universo Paraguay 2021 se transformó en Tinker Bell y su hijo Marquito fue Peter Pan. Y, este año, ya se sumó Myla a las travesuras de Halloween de los Muñiz-Ferreira.