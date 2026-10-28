Wanda Nara festejó los 10 años de Isabella

Wanda Nara organizó una divertida fiesta infantil para celebrar la vida de Isabella Icardi. La deco giró en torno a la temática MasterChef, programa que en Argentina es conducido por la mamá de la cumpleañera.

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La celebración de los 10 años de Isabella reunió a sus amiguitos y familiares en un exclusivo hotel de Buenos Aires. Los invitados más pequeños disfrutaron de una linda tarde preparando galletitas dulces, luciendo gorros y delantales preparados especialmente para el cumple de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi.

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Wanda a Isi: “Siempre vamos a estar para vos”

“Isi, cumplís 10 años, sos la más chiquitita de la familia y a la vez la que más nos cuida y enseña”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar emocionada: “Quiero que sepas que siempre vamos a estar para vos. Feliz cumple, mamá”.