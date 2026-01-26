Wanda Nara y Maxi López, juntos en los 17 de Valentino: “Sos nuestro orgullo”

Tras varios años de su escandalosa separación, Wanda Nara y Maxi López atraviesan por un buen momento como padres de tres varones. Y muestra de ello es que este fin de semana se juntaron para celebrar los 17 años de su primogénito Valentino.

Además, Wanda Nara y Maxi López hicieron una publicación conjunta en Instagram para felicitar al jovencito. “Hace 17 años nacía el primer amor de nuestras vidas , qué afortunados somos de tenerte y qué grande es la bendición de ser tus papás. Sos nuestro orgullo y siempre vamos a estar para darte lo mejor, cuidarte y acompañarte”, escribió Wanda Nara y Maxi López compartió la publicación.

“Sos el ser más increíble que existe, el hijo y el hermano que cualquiera quisiera tener. Porque tenés valores que no existen y nos enseña tanto a todos. Este año nos tocó pasar algo fuerte, pero por suerte estuvimos juntos. La vida tiene esas cosas, pero todo te hace más fuerte . Feliz cumple Valentino. Te amamos”, destacaron Wanda Nara y Maxi López en la red social de la camarita junto a las postales de la cena de cumpleaños de Valu.