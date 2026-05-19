Wanda Nara llegó con sus hijas a los Martín Fierro y se llevó el premio a la Mejor Conductora

Wanda Nara, enfundada en un vestido de tul blanco que llevaba la firma de Gone, hizo su aparición en la red carpet de los Premios Martín Fierro 2026. Pero la mediática no llegó solita y sola, lo hizo con sus dos pequeñas hijas.

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Mamá Wanda Nara y las niñas Isabella y Francesca Icardi se llevaron todos los flashes a su paso por la red carpet del Hotel Hilton de Puerto Madero, donde se desarrolló la gran gala de la tevé argentina.

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Para coronar la noche, Wanda Nara recibió emocionada la estatuilla a la Mejor Labor en Conducción Femenina por su tarea al frente de MasterChef Celebrity Argentina.

Al escuchar al conductor Santiago Del Moro decir su nombre como la gran ganadora, Wanda Nara abrazó a sus hijas y a su madre Nora Colosimo, a quien dedicó su premio.