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19 de mayo de 2026 a la - 17:29

Wanda Nara llegó con sus hijas a los Martín Fierro y se llevó el premio a la Mejor Conductora

Wanda Nara llegó con sus hijas Isabella y Francesca Icardi a la gran gala de los Martín Fierro.
Wanda Nara llegó con sus hijas Isabella y Francesca Icardi a la gran gala de los Martín Fierro.Instagram/Telefe

La mediática Wanda Nara llegó a la gran gala de los Premios Martín Fierro acompañada de sus hijas Isabella y Francesca Icardi. Y, para su sorpresa, se llevó la estatuilla a la Mejor Conductora de la tevé argentina.

Por ABC Color

Wanda Nara, enfundada en un vestido de tul blanco que llevaba la firma de Gone, hizo su aparición en la red carpet de los Premios Martín Fierro 2026. Pero la mediática no llegó solita y sola, lo hizo con sus dos pequeñas hijas.

Wanda Nara en la red carpet del Hilton de Puerto Madero. (Instagram/Wanda Nara)
Wanda Nara en la red carpet del Hilton de Puerto Madero. (Instagram/Wanda Nara)

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Mamá Wanda Nara y las niñas Isabella y Francesca Icardi se llevaron todos los flashes a su paso por la red carpet del Hotel Hilton de Puerto Madero, donde se desarrolló la gran gala de la tevé argentina.

Isabella y Francesca fueron la compañía perfecta de mamá Wanda Nara en la velada de los Martín Fierro 2026. (Instagram/Wanda Nara)
Isabella y Francesca fueron la compañía perfecta de mamá Wanda Nara en la velada de los Martín Fierro 2026. (Instagram/Wanda Nara)

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¡Feliz! Wanda Nara con el Martín Fierro a la Mejor Conductora Argentina en manos. (Instagram/Telefe)
¡Feliz! Wanda Nara con el Martín Fierro a la Mejor Conductora Argentina en manos. (Instagram/Telefe)

Para coronar la noche, Wanda Nara recibió emocionada la estatuilla a la Mejor Labor en Conducción Femenina por su tarea al frente de MasterChef Celebrity Argentina.

Al escuchar al conductor Santiago Del Moro decir su nombre como la gran ganadora, Wanda Nara abrazó a sus hijas y a su madre Nora Colosimo, a quien dedicó su premio.