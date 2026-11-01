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Gente
01 de noviembre de 2026 - 10:00

Natasha Reckziegel representará a Paraguay en el World Miss University 2026

Modelo con vestido lila brillante y corte lateral, caminando en pasarela con expresión de confianza y postura elegante.
Natasha Reckziegel llevará la bandera de Paraguay en el certamen World Miss University 2026. Gentileza

Natasha Reckziegel nos representará en el certamen World Miss University 2026 en Seúl, Corea del Sur. “Llevo conmigo mis sueños, mi historia y el orgullo de mi tierra. Que esta experiencia sea el comienzo de algo maravilloso y que nuestra bandera llegue muy lejos”, expresó la joven oriunda de Obligado.

Por ABC Color
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La Miss University Paraguay 2026 Natasha Reckziegel está ultimando detalles para su viaje rumbo a Corea del Sur, donde nos representará en la gran final del certamen World Miss University 2026 el próximo 19 de noviembre.

La joven Natasha Reckziegel, oriunda de la ciudad de Obligado y estudiante de Medicina, hace solo unas semanas anunció en su cuenta de Instagram: “Hoy asumo este nuevo desafío con el corazón lleno de orgullo, emoción y gratitud. Tengo el honor de representar nuevamente a mi querido Paraguay en un certamen internacional: World Miss University 2026, que se realizará en Seúl, Corea del Sur. Acepto esta responsabilidad con mucha ilusión, llevando conmigo nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra esencia y toda la magia de esta tierra que tanto amo”.

Lea más: Natasha Reckziegel nos representará en el Miss Empire International en México

Mujer joven con vestido elegante y joyería, rodeada de un fondo festivo, con la bandera de Paraguay visible.
Natasha Reckziegel representará a Paraguay en el World Miss University en Seúl. (Instagram/Natasha Reckziegel)

Lea más: Natasha Reckziegel trajo el título Globe Model Empire a Paraguay

Y, ahora, Naty Reckziegel ya está preparando sus maletas para viajar rumbo al continente asiático. “Cada vez falta menos para representar a mi querido Paraguay en el World Miss University 2026, en Corea del Sur. Llevo conmigo mis sueños, mi historia y el orgullo de mi tierra. Que esta experiencia sea el comienzo de algo maravilloso y que nuestra bandera llegue muy lejos. ¡Paraguay al mundo!“, expresó emocionada la reina universitaria.

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