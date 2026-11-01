Natasha Reckziegel representará a Paraguay en el World Miss University 2026

La Miss University Paraguay 2026 Natasha Reckziegel está ultimando detalles para su viaje rumbo a Corea del Sur, donde nos representará en la gran final del certamen World Miss University 2026 el próximo 19 de noviembre.

La joven Natasha Reckziegel, oriunda de la ciudad de Obligado y estudiante de Medicina, hace solo unas semanas anunció en su cuenta de Instagram: “Hoy asumo este nuevo desafío con el corazón lleno de orgullo, emoción y gratitud. Tengo el honor de representar nuevamente a mi querido Paraguay en un certamen internacional: World Miss University 2026, que se realizará en Seúl, Corea del Sur. Acepto esta responsabilidad con mucha ilusión, llevando conmigo nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra esencia y toda la magia de esta tierra que tanto amo”.

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Y, ahora, Naty Reckziegel ya está preparando sus maletas para viajar rumbo al continente asiático. “Cada vez falta menos para representar a mi querido Paraguay en el World Miss University 2026, en Corea del Sur. Llevo conmigo mis sueños, mi historia y el orgullo de mi tierra. Que esta experiencia sea el comienzo de algo maravilloso y que nuestra bandera llegue muy lejos. ¡Paraguay al mundo!“, expresó emocionada la reina universitaria.