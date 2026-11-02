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Gente
02 de noviembre de 2026 - 11:17

¡Lali Espósito ya pasó al club de las casadas!

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el fin de semana.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el fin de semana.Instagram/Lali Espósito

La cantante argentina Lali Espósito unió su vida a la Pedro Rosemblat el sábado 31 de octubre en Buenos Aires. Y fue la mismísima artista la encargada de compartir algunas postales de su boda. ¡Pasá y mirá!

Por ABC Color
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Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el “sí, quiero” el sábado 31 de octubre en el marco de una ceremonia realizada en los jardines de una casona ubicada en el barrio San Telmo de Buenos Aires.

El divertido momento del brindis de los recién casados Lali Espósito y Pedro Rosemblat. (Instagram/Lali Espósito)
El divertido momento del brindis de los recién casados Lali Espósito y Pedro Rosemblat. (Instagram/Lali Espósito)

La cantante argentina Lali Espósito compartió en las redes bellas imágentes del día de su boda con Pedro Rosemblat. En las postales se ve a los recién casados muy elegantes, divertidos y compartiendo miradas cómplices llenas de felicidad.

Lea más: ¡Lali Espósito se casa!

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, felices tras dar el "sí, quiero". (Instagram/Lali Espósito)
Lali Espósito y Pedro Rosemblat, felices tras dar el "sí, quiero". (Instagram/Lali Espósito)

“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", escribió Lali Espósito en la publicación realizada hace unas horas en su cuenta oficial de Instagram.

Lea más: Lali Espósito y su despedida de soltera en Miami

¡Romántica postal! Lali Espósito y Pedro Rosemblat el día de su boda. (Instagram/Lali Espósito)
¡Romántica postal! Lali Espósito y Pedro Rosemblat el día de su boda. (Instagram/Lali Espósito)

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso en enero pasado, luego de más de dos años de noviazgo. Y, el sábado, ya se juraron amor eterno en una boda al aire libre que reunió a familiares y amigos.

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