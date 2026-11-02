¡Lali Espósito ya pasó al club de las casadas!

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el “sí, quiero” el sábado 31 de octubre en el marco de una ceremonia realizada en los jardines de una casona ubicada en el barrio San Telmo de Buenos Aires.

La cantante argentina Lali Espósito compartió en las redes bellas imágentes del día de su boda con Pedro Rosemblat. En las postales se ve a los recién casados muy elegantes, divertidos y compartiendo miradas cómplices llenas de felicidad.

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“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", escribió Lali Espósito en la publicación realizada hace unas horas en su cuenta oficial de Instagram.

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso en enero pasado, luego de más de dos años de noviazgo. Y, el sábado, ya se juraron amor eterno en una boda al aire libre que reunió a familiares y amigos.