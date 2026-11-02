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Gente
02 de noviembre de 2026 - 15:49

Thiago Messi cumple 14 y Antonela Roccuzzo le dedicó un tierno mensaje

Los más incondicionales fans de Messi. Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro vistiendo la camiseta número 10. (Instagram/Antonela Roccuzzo)
Mamá Antonela Roccuzzo posando orgullosa con Thiago, Mateo y Ciro. Instagram/Antonela Roccuzzo

Thiago, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, hoy cumple 14 años. Su feliz mamá utilizó las redes sociales para dedicarle un lindo mensaje. ¿Qué escribió la rosarina?

Por ABC Color
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Thiago Messi nació el 2 de noviembre de 2012 en Barcelona, España. Así que, hoy el hijo de Leo Messi y Antonela Roccuzo ya llega a los 14 años de vida, convertido en todo un hombrecito que comienza a seguir los pasos de su padre en el mundo del fútbol.

Lionel Messi con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. (JUAN MABROMATA / AFP)
Lionel Messi con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. (JUAN MABROMATA / AFP)

Lea más: El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi por el premio Princesa de Asturias

La orgullosa mamá Antonela Roccuzzo no pudo ocultar la felicidad de ver crecer a su primogénito y utilizó las redes sociales para dejarle un emotivo mensaje de cumpleaños.

Lea más: Los Messi celebraron la vida del más pequeñito de la casa

“Feliz cumple Thiagui. ¡14 años desde que me hiciste mamá!“, escribió la esposa de Lionel Messi al tiempo de destacar: ”No puedo creer lo grande que estás. Te amamos tanto”.

Así de grande está Thiago Messi. (Instagram/Antonela Roccuzzo)
Así de grande está Thiago Messi. (Instagram/Antonela Roccuzzo)

Thiago es el mayor de los hijos de Leo Messi y Anto Roccuzzo. El adolescente y sus hermanos menores Mateo (11) y Ciro (8) forman parte de la academia de fútbol del Inter Miami FC.

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