Thiago Messi cumple 14 y Antonela Roccuzzo le dedicó un tierno mensaje

Thiago Messi nació el 2 de noviembre de 2012 en Barcelona, España. Así que, hoy el hijo de Leo Messi y Antonela Roccuzo ya llega a los 14 años de vida, convertido en todo un hombrecito que comienza a seguir los pasos de su padre en el mundo del fútbol.

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La orgullosa mamá Antonela Roccuzzo no pudo ocultar la felicidad de ver crecer a su primogénito y utilizó las redes sociales para dejarle un emotivo mensaje de cumpleaños.

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“Feliz cumple Thiagui. ¡14 años desde que me hiciste mamá!“, escribió la esposa de Lionel Messi al tiempo de destacar: ”No puedo creer lo grande que estás. Te amamos tanto”.

Thiago es el mayor de los hijos de Leo Messi y Anto Roccuzzo. El adolescente y sus hermanos menores Mateo (11) y Ciro (8) forman parte de la academia de fútbol del Inter Miami FC.