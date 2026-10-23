El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi por el premio Princesa de Asturias

Lionel Messi recibirá un nuevo galardón en su exitosa carrera futbolística. Esta vez, el argentino será distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo, España. Y, su orgullosa esposa Antonela Roccuzzo, le dedicó unas emotivas líneas en la redes sociales.

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“Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias, Leo. Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos”, expresó Anto Roccuzzo al tiempo de destacar: “Orgullosos de vos siempre. Te amamos”.

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Hace instantes, ya tuvo lugar la audiencia de la princesa Leonor con los galardonados en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. En pocas horas más, en el Teatro Campoamor, se desarrollará la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias en su edición número 46.