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23 de octubre de 2026 - 09:59

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi por el premio Princesa de Asturias

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegando a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llegando a un evento previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias.Instagram/Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo dedicó un emotivo mensaje a su marido Lionel Messi, quien hoy recibirá el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. ¿Qué escribió la esposa de Leo?

Por ABC Color
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Lionel Messi recibirá un nuevo galardón en su exitosa carrera futbolística. Esta vez, el argentino será distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo, España. Y, su orgullosa esposa Antonela Roccuzzo, le dedicó unas emotivas líneas en la redes sociales.

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. (Instagram/Antonela Roccuzzo)
Leo Messi recibirá hoy el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. (Instagram/Antonela Roccuzzo)

Lea más: Antonela Roccuzzo y el conmovedor mensaje dirigido a Messi: “Siempre con vos”

“Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias, Leo. Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos”, expresó Anto Roccuzzo al tiempo de destacar: “Orgullosos de vos siempre. Te amamos”.

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Lionel Messi estuvo muy bien acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo en la entrega de los Premios Princesa de Asturias. (Instagram/Antonela Roccuzzo)
Lionel Messi, siempre muy bien acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo. (Instagram/Antonela Roccuzzo)

Hace instantes, ya tuvo lugar la audiencia de la princesa Leonor con los galardonados en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. En pocas horas más, en el Teatro Campoamor, se desarrollará la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias en su edición número 46.