Las celebridades en los CFDA Fashion Awards: De Hailey Bieber a Donatella Versace

Los Premios CFDA cada año son otorgados por el Council of Fashion Designers of America y este 2026 reunió a las celebridades en el Museo de Historia Natural de Nueva York.

Hailey Bieber con un vestido dorado de Saint Laurent, Donatella Versace enfundada en un traje sastre negro y Demi Moore luciendo un maxivestido de denim fueron algunas de las celebridades que pasaron por la red carpet neoyorkina.

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Pamela Anderson, Elle Fanning, Suki Waterhouse, Matt Damon y su hija Isabella fueron otros famosos que dijeron presente en los considerados por muchos como los Óscar de la Moda.

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