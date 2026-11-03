03 de noviembre de 2026 - 14:21
Las celebridades en los CFDA Fashion Awards: De Hailey Bieber a Donatella Versace Anoche en Nueva York se entregaron los CFDA Fashion Awards, considerados los Óscar de la Moda. Celebridades como Hailey Bieber, Donatella Versace y Pamela Anderson pasaron por la red carpet. Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
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Premios CFDA cada año son otorgados por el Council of Fashion Designers of America y este 2026 reunió a las celebridades en el Museo de Historia Natural de Nueva York. La diseñadora de moda italiana Donatella Versace asistió muy elegante a los premios CFDA Fashion Awards en el Museo de Historia Natural de Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP) Hailey Bieber con un vestido dorado de Saint Laurent, Donatella Versace enfundada en un traje sastre negro y Demi Moore luciendo un maxivestido de denim fueron algunas de las celebridades que pasaron por la red carpet neoyorkina. La icónica actriz Demi Moore en la red carpet de los CFDA Fashion Awards 2026. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)
Pamela Anderson también dijo presente en los CFDA Fashion Awards en Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP) Lea más: De Kim Kardashian a Naomi Watts, las estrellas de “All’s Fair” brillaron en Nueva York La actriz Elle Fanning a su paso por la red carpet de los CFDA Fashion Awards 2026. (Leonardo MUNOZ / AFP) Pamela Anderson, Elle Fanning, Suki Waterhouse, Matt Damon y su hija Isabella fueron otros famosos que dijeron presente en los considerados por muchos como los Óscar de la Moda. El actor estadounidense Matt Damon y su hija Isabella Damon asistieron a los premios de moda CFDA en el Museo de Historia Natural de Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP) Lea más: Thalía prepara una sorpresa navideña para sus fans Suki Waterhouse llegó de negro a los CFDA Fashion Awards 2026. (Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)