William de Inglaterra y el principito George fueron a España para apoyar al Aston Villa

William de Inglaterra y el principito George son fanáticos del Aston Villa y, como tales, llegaron de sorpresa al Camp Nou de España para ver el encuentro en el marco de la Champions League entre el FC Barcelona y el Aston Villa Footbal Club.

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El príncipe de Gales y su hijo mayor hicieron un viaje exprés hasta Barcelona para apoyar al Aston Villa. Desde el palco, en medio del frío y la lluvia, padre e hijo vivieron juntitos el encuentro futbolístico, aunque no pudieron gritar “gol” porque el Aston Villa perdió 3-0 ante el Barcelona.