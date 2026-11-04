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Gente
04 de noviembre de 2026 - 10:04

William de Inglaterra y el principito George fueron a España para apoyar al Aston Villa

El príncipe William y su hijo mayor George asistieron al partido de Liga de Campeones que FC Barcelona y Aston Villa disputaron ayer en el Camp Nou. (EFE/Alberto Estévez)
El príncipe William y su hijo mayor George asistieron al partido de Liga de Campeones que FC Barcelona y Aston Villa disputaron ayer en el Camp Nou. (EFE/Alberto Estévez) Alberto Estévez

El príncipe William de Inglaterra y su primogénito George fueron hasta España para alentar al Aston Villa en su partido ante el Barcelona. Padre e hijo estuvieron en el palco del Camp Nou.

Por ABC Color
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William de Inglaterra y el principito George son fanáticos del Aston Villa y, como tales, llegaron de sorpresa al Camp Nou de España para ver el encuentro en el marco de la Champions League entre el FC Barcelona y el Aston Villa Footbal Club.

El príncipe de Gales y el principito George estuvieron en el palco del Camp Nou para ver el encuentro entre el FC Barcelona y Aston Villa. (EFE/Siu Wu)
El príncipe de Gales y el principito George estuvieron en el palco del Camp Nou para ver el encuentro entre el FC Barcelona y Aston Villa. (EFE/Siu Wu)

Lea más: El principito George llegó con sus padres Kate y William a su primer día en el Eton College

El príncipe de Gales y su hijo mayor hicieron un viaje exprés hasta Barcelona para apoyar al Aston Villa. Desde el palco, en medio del frío y la lluvia, padre e hijo vivieron juntitos el encuentro futbolístico, aunque no pudieron gritar “gol” porque el Aston Villa perdió 3-0 ante el Barcelona.

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