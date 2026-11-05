Laura Pausini y el emotivo adiós a su perro Marlon: “Gracias por todo el amor”

La emblemática cantante Laura Pausini se despidió de Marlon, su fiel compañero durante 14 años. El perro era un integrante muy querido de la familia de la artista italiana.

Laura Pausini anunció en su cuenta de Instagram la triste partida de su perrito. “Marlon Pausini 11 de agosto de 2012 – 3 de noviembre de 2026″, se puede leer al inicio del posteo que va acompañado de imágenes de la cantante, sus padres y su hija Paola con la mascota.

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“Gracias por todo el amor que nos enseñaste. Fuiste un hermano, hijo, tío y amigo indescriptible. Te queremos. Mamá Gianna, papá Fabrizio, Laura, Silvia, Paola, Cecilia, Matteo, Paolo y Andrea”, escribió Laura Pausini en las redes al despedirse de Marlon.