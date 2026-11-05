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Gente
05 de noviembre de 2026 - 14:13

Laura Pausini y el emotivo adiós a su perro Marlon: “Gracias por todo el amor”

Laura Pausini se despidió de Marlon.
Laura Pausini se despidió de Marlon.Instagram/Laura Pausini

Laura Pausini se despidió de su perro Marlon Pausini con unas conmovedoras líneas en las redes sociales. Pasá y leé qué escribió la icónica cantante italiana.

Por ABC Color
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La emblemática cantante Laura Pausini se despidió de Marlon, su fiel compañero durante 14 años. El perro era un integrante muy querido de la familia de la artista italiana.

Laura Pausini anunció en su cuenta de Instagram la triste partida de su perrito. “Marlon Pausini 11 de agosto de 2012 – 3 de noviembre de 2026″, se puede leer al inicio del posteo que va acompañado de imágenes de la cantante, sus padres y su hija Paola con la mascota.

Lea más: Laura Pausini visitó al papa León XIV en el Vaticano

La cantante italiana Laura Pausini con su perro Marlon. (Instagram/Laura Pausini)
La cantante italiana Laura Pausini con su perro Marlon. (Instagram/Laura Pausini)

“Gracias por todo el amor que nos enseñaste. Fuiste un hermano, hijo, tío y amigo indescriptible. Te queremos. Mamá Gianna, papá Fabrizio, Laura, Silvia, Paola, Cecilia, Matteo, Paolo y Andrea”, escribió Laura Pausini en las redes al despedirse de Marlon.

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