Laura Pausini visitó al papa León XIV en el Vaticano

"Hoy tuve un día surrealista y extraordinario y me siento profundamente honrada de haber recibido el ‘Global Icon Award of Billboard Women in Music’ en presencia del Santo Padre Papa León XIV. Fue un momento y un encuentro que recordaré por siempre", escribió Laura Pausini en su cuenta de Instagram.

La cantante italiana también reveló que llevó un obsequió muy especial a León XIV. “A nuestro Papa, que me dio este premio, también quería regalarle algo personal, con una canción a la que estoy muy apegada desde cuando la cantaba en la iglesia de niña. A él doné la pieza ‘Fratello sole Sorella luna’ (1972 - Claudio Baglioni) inspirada en el ‘Chantico delle Creature’ de San Francisco de Asís, ya que el próximo año el día de nuestro santo patrón de Italia será fiesta nacional”, destacó Laura Pausini en las redes.

“Agradezco a Billboard Italia que me eligió para representar la voz femenina, como un lenguaje universal de paz y solidaridad”, finalizó emocionada Laura Pausini tras vivir momentos únicos en el Vaticano junto al papa León XIV.