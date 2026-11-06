Kim Kardashian celebró la vida de su madre Kris Jenner

Ayer 5 de noviembre la socialité Kim Kardashian (46) compartió un emotivo mensaje en sus redes para celebrar la vida de su madre, la empresaria Kris Jenner, quien completó 71 vueltas al sol.

“¡Feliz cumpleaños a la mamá más especial de todo el mundo! ¡Qué suerte tengo de contar con un año más para celebrarte, aprender de ti y demostrarte cuánto te queremos todos!“, escribió la famosa socialité y actriz Kim Kardashian para saludar a su madre Kris Jenner.

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“Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar, mamá”, se puede leer al final del mensaje que Kim Kardashian dedicó con mucho amor a Kris Jenner el día de su cumpleaños número 71.