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Gente
06 de noviembre de 2026 - 11:58

Kim Kardashian celebró la vida de su madre Kris Jenner

Kim Kardashian con su madre Kris Jenner. (Instagram/Kim Kardashian)
Kim Kardashian con su madre Kris Jenner. Instagram/Kim Kardashian

La socialité y actriz Kim Kardashian celebró la vida de su madre Kris Jenner con un emotivo mensaje en las redes. “Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar”, escribió la famosa estadounidense.

Por ABC Color
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Ayer 5 de noviembre la socialité Kim Kardashian (46) compartió un emotivo mensaje en sus redes para celebrar la vida de su madre, la empresaria Kris Jenner, quien completó 71 vueltas al sol.

Kim Kardashian, de pequeñita, en los brazos de su madre Kris Jenner. (Instagram/Kim Kardashian)
Kim Kardashian, de pequeñita, en los brazos de su madre Kris Jenner. (Instagram/Kim Kardashian)

“¡Feliz cumpleaños a la mamá más especial de todo el mundo! ¡Qué suerte tengo de contar con un año más para celebrarte, aprender de ti y demostrarte cuánto te queremos todos!“, escribió la famosa socialité y actriz Kim Kardashian para saludar a su madre Kris Jenner.

Lea más: De Kim Kardashian a Naomi Watts, las estrellas de “All’s Fair” brillaron en Nueva York

Kim Kardashian mimándose con Kris Jenner. (Instagram/Kim Kardashian)
Kim Kardashian mimándose con Kris Jenner. (Instagram/Kim Kardashian)

“Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar, mamá”, se puede leer al final del mensaje que Kim Kardashian dedicó con mucho amor a Kris Jenner el día de su cumpleaños número 71.

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