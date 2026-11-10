De Anya Taylor-Joy a Sofía Vergara: las celebridades en la gala LACMA

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en California, fue el escenario de la edición número 15 de la gala anual LACMA Art+Film 2026. Y hasta ahí llegaron las celebridades de diferentes ámbitos.

Anya Taylor-Joy se lució en la velada de gala con un diseño vintage de Pierre Cardin y Sofía Vergara se llevó todos los flashes con su escotado vestido que llevaba la firma de la diseñadora griega Celia Kritharioti.

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Nicole Kidman se decantó por una creación de Chanel y la mexicana Salma Hayek fue una verdadera “Lady in red” con su maxivestido de Gucci.

Kylie Jenner optó por un traje de Ashi Studio y su hermana Kim Kardashian deslumbró con un diseño de Gucci.

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Por su parte, Paris Hilton llegó enfundada en un vestido de Jenny Packham y Sienna Miller fue otra estrella que eligió lucir un vestido de Gucci en la gala LACMA Art+Film 2026.