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10 de noviembre de 2026 - 09:46

De Anya Taylor-Joy a Sofía Vergara: las celebridades en la gala LACMA

¡Hermosa! Anya Taylor-Joy llegando con un diseño de Pierre Cardin a la gala LACMA Art+Film 2026 en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
¡Hermosa! Anya Taylor-Joy llegando con un diseño de Pierre Cardin a la gala LACMA Art+Film 2026 en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. (Monica Schipper/Getty Images/AFP) 020140+0000 MONICA SCHIPPER

La gala LACMA Art+Film 2026 convocó a las celebridades en Los Ángeles. El glamoroso evento contó con la presencia de varias estrellas como Anya Taylor-Joy, Sofía Vergara, Nicole Kidman y Salma Hayek.

Por ABC Color
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El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en California, fue el escenario de la edición número 15 de la gala anual LACMA Art+Film 2026. Y hasta ahí llegaron las celebridades de diferentes ámbitos.

¡Siempre diosa! La colombiana Sofía Vergara en la gala LACMA Art and Film en Los Ángeles. (LISA O'CONNOR / AFP)
¡Siempre diosa! La colombiana Sofía Vergara en la gala LACMA Art and Film en Los Ángeles. (LISA O'CONNOR / AFP)

Anya Taylor-Joy se lució en la velada de gala con un diseño vintage de Pierre Cardin y Sofía Vergara se llevó todos los flashes con su escotado vestido que llevaba la firma de la diseñadora griega Celia Kritharioti.

La icónica actriz ustraliana Nicole Kidman llegó así de bella a la gala LACMA Art and Film en Los Angeles County Museum of Art. (LISA O'CONNOR / AFP)
La icónica actriz ustraliana Nicole Kidman llegó así de bella a la gala LACMA Art and Film en Los Angeles County Museum of Art. (LISA O'CONNOR / AFP)

Lea más: Salma Hayek recibió el Premio Humanitario Jane Fonda

¡Linda parejita! Salma Hayek y su esposo Francois-Henri a su llegada a la gala LACMA Art and Film 2026. (LISA O'CONNOR / AFP)
¡Linda parejita! Salma Hayek y su esposo Francois-Henri a su llegada a la gala LACMA Art and Film 2026. (LISA O'CONNOR / AFP)

Nicole Kidman se decantó por una creación de Chanel y la mexicana Salma Hayek fue una verdadera “Lady in red” con su maxivestido de Gucci.

¡Radiante! Kylie Jenner en la gala anual LACMA Art+Film 2026 en California. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
¡Radiante! Kylie Jenner en la gala anual LACMA Art+Film 2026 en California. (Monica Schipper/Getty Images/AFP)
Kim Kardashian llegó deslumbrante a la gala anual LACMA Art+Film 2026. (LISA O'CONNOR / AFP)
Kim Kardashian llegó deslumbrante a la gala anual LACMA Art+Film 2026. (LISA O'CONNOR / AFP)

Kylie Jenner optó por un traje de Ashi Studio y su hermana Kim Kardashian deslumbró con un diseño de Gucci.

Lea más: Kim Kardashian celebró la vida de su madre Kris Jenner

La socialité Paris Hilton a su arribo a la gala anual LACMA Art and Film en Los Ángeles. (LISA O'CONNOR / AFP)
La socialité Paris Hilton a su arribo a la gala anual LACMA Art and Film en Los Ángeles. (LISA O'CONNOR / AFP)

Por su parte, Paris Hilton llegó enfundada en un vestido de Jenny Packham y Sienna Miller fue otra estrella que eligió lucir un vestido de Gucci en la gala LACMA Art+Film 2026.

Sienna Miller llegó muy sonriente a la gala anual LACMA Art+Film 2026. (LISA O'CONNOR / AFP)
Sienna Miller llegó muy sonriente a la gala anual LACMA Art+Film 2026. (LISA O'CONNOR / AFP)

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