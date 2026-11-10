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Gente
10 de noviembre de 2026 - 11:09

Natasha Reckziegel viajó a Corea el Sur para representarnos en el World Miss University

Mujer con corona y vestido blanco sostiene un mando, rodeada de maletas y público en un centro comercial.
Natasha Reckziegel, Miss University Paraguay, ya viajó rumbo a Corea del Sur.Instagram/Natasha Reckziegel

La joven compatriota Natasha Reckziegel ya está rumbo a Corea del Sur, donde nos representará en el certamen World Miss University 2026. “¡Paraguay, hoy voy a llevarte conmigo al otro lado del mundo!“, expesó Naty antes de partir al continente asiático.

Por ABC Color
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La Miss University Paraguay Natasha Gabriela Reckziegel Griebeler viajó a Corea del Sur para llevar en alto nuestra bandera en el certamen World Miss University 2026, cuya gran gala final será el próximo 19 de noviembre en Seúl.

Mujer de perfil en vestido largo brillante y banda de Miss University Paraguay, en un entorno oscuro con postura elegante.
¡Bella! La Miss University Paraguay Natasha Reckziegel. (Instagram/Natasha Reckziegel)

Lea más: Natasha Reckziegel representará a Paraguay en el World Miss University 2026

“Con un inmenso orgullo y el corazón lleno de ilusión, hoy emprendo este viaje rumbo a Corea del Sur, llevando conmigo los colores de mi querida bandera y el sueño de representar a Paraguay de la mejor manera”, escribió Natasha Reckziegel en su cuenta de Instagram en la previa de su travesía que la hará desembarcar en Seúl.

Lea más: Natasha Reckziegel trajo el título Globe Model Empire a Paraguay

Mujer joven con vestido elegante y joyería, rodeada de un fondo festivo, con la bandera de Paraguay visible.
Natasha Reckziegel representará a Paraguay en el World Miss University en Seúl. (Instagram/Natasha Reckziegel)

“¡Paraguay, hoy voy a llevarte conmigo al otro lado del mundo!“, destacó Naty Reckziegel antes de partir para representarnos en el certamen World Miss University 2026 en la lejana Asia.

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