Natasha Reckziegel viajó a Corea el Sur para representarnos en el World Miss University

La Miss University Paraguay Natasha Gabriela Reckziegel Griebeler viajó a Corea del Sur para llevar en alto nuestra bandera en el certamen World Miss University 2026, cuya gran gala final será el próximo 19 de noviembre en Seúl.

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“Con un inmenso orgullo y el corazón lleno de ilusión, hoy emprendo este viaje rumbo a Corea del Sur, llevando conmigo los colores de mi querida bandera y el sueño de representar a Paraguay de la mejor manera”, escribió Natasha Reckziegel en su cuenta de Instagram en la previa de su travesía que la hará desembarcar en Seúl.

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“¡Paraguay, hoy voy a llevarte conmigo al otro lado del mundo!“, destacó Naty Reckziegel antes de partir para representarnos en el certamen World Miss University 2026 en la lejana Asia.