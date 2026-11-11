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Gente
11 de noviembre de 2026 - 10:10

Johnny Depp apareció en la premier mundial de Ebenezer en Londres

El actor estadounidense Johnny Depp en el estreno mundial de la película «Ebenezer» en Londres. (Adrian DENNIS / AFP)
El actor estadounidense Johnny Depp en el estreno mundial de la película «Ebenezer» en Londres. (Adrian DENNIS / AFP)191825+0000 ADRIAN DENNIS

El icónico actor estadounidense Johnny Depp (63) llegó hasta Inglaterra para la premier mundial de Ebenezer, el filme que lo tiene como protagonista. ¡Mirá sus fotos en la red carpet londinense!

Por ABC Color
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El emblemático Johnny Depp da vida a Scrooge en la película Ebenezer, la nueva adaptación de Cuento de Navidad. Y, en el estreno mundial del filme, el actor estadounidense apareció en la alfombra roja para sorpresa de sus fans.

El actor estadounidense y miembro del reparto Johnny Depp posa en el estreno mundial de «Ebenezer» en Londres, Reino Unido. (EFE/EPA/NEIL HALL)
El actor estadounidense y miembro del reparto Johnny Depp posa en el estreno mundial de «Ebenezer» en Londres, Reino Unido. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Lea más: Johnny Depp sorprende en Comic-Con con el tráiler de ‘Ebenezer’

Enfundado en un clásico traje negro y, por supuesto, con el toque bohemio que un sombrero siempre da a su tenida, Johnny Depp se robó todos los flashes de los medios presentes en el Odeon Luxe Leicester Square.

Lea más: Johnny Depp donó 65 mil dólares a un centro musical afectado por la DANA

Johnny Depp y Rupert Grint posando juntos en la premier de 'Ebenezer' en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Johnny Depp y Rupert Grint posando juntos en la premier de 'Ebenezer' en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Johnny Depp además se encontró con su compañero de reparto Rupert Grint en la red carpet y posaron juntos en la premier mundial de la película navideña Ebezener llegará a las salas de cine en los próximos días.

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