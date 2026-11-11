Johnny Depp apareció en la premier mundial de Ebenezer en Londres

El emblemático Johnny Depp da vida a Scrooge en la película Ebenezer, la nueva adaptación de Cuento de Navidad. Y, en el estreno mundial del filme, el actor estadounidense apareció en la alfombra roja para sorpresa de sus fans.

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Enfundado en un clásico traje negro y, por supuesto, con el toque bohemio que un sombrero siempre da a su tenida, Johnny Depp se robó todos los flashes de los medios presentes en el Odeon Luxe Leicester Square.

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Johnny Depp además se encontró con su compañero de reparto Rupert Grint en la red carpet y posaron juntos en la premier mundial de la película navideña Ebezener llegará a las salas de cine en los próximos días.