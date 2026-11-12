Ariana Grande y Ricky Álvarez derrochan amor en una red carpet

Ariana Grande y Ricky Álvarez posaron felices y derrocharon amor en la alfombra roja del Beacon Theatre de Nueva York. Los tortolitos llegaron juntitos a la premier mundial de la película “Focker In-Law”, donde Ariana da vida a Olivia Jones.

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Así, Ariana Grande posó por primera vez en una red carpet con su novio Ricky Álvarez, tras su reconciliación amorosa luego de varios años. La cantante y el bailarín comenzaron a salir en 2015 y un año después se separaron, pero tras una década se dieron una segunda oportunidad y el amor los volvió a unir.

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Ariana Grande y Ricky Álvarez se mostraron a los besos y arrumacos en la premier mundial de “Focker In-Law”. Además, no faltaron las tiernas miradas. ¡Que viva el amor!