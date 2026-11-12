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Gente
12 de noviembre de 2026 - 13:57

Ariana Grande y Ricky Álvarez derrochan amor en una red carpet

¡El amor está en el aire! Ricky Álvarez y Ariana Grande en el estreno mundial de «Focker In-Law», en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
¡El amor está en el aire! Ricky Álvarez y Ariana Grande en el estreno mundial de «Focker In-Law», en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP) 045502+0000 JAMIE MCCARTHY

La cantante y actriz Ariana Grande y su novio Ricky Álvarez se mostraron muy enamorados en la red carpet de la premier mundial de “Focker In-Law”. ¡Pasá y mirá a la parejita derrochando amor!

Por ABC Color
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Ariana Grande y Ricky Álvarez posaron felices y derrocharon amor en la alfombra roja del Beacon Theatre de Nueva York. Los tortolitos llegaron juntitos a la premier mundial de la película “Focker In-Law”, donde Ariana da vida a Olivia Jones.

¡Muy enamorados! Ricky Álvarez y Ariana Grande. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
¡Muy enamorados! Ricky Álvarez y Ariana Grande. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Lea más: ¿Se terminó el amor entre Ariana Grande y Ethan Slater?

Así, Ariana Grande posó por primera vez en una red carpet con su novio Ricky Álvarez, tras su reconciliación amorosa luego de varios años. La cantante y el bailarín comenzaron a salir en 2015 y un año después se separaron, pero tras una década se dieron una segunda oportunidad y el amor los volvió a unir.

Lea más: Ariana Grande y Mariah Carey, emocionadas al lanzar un remix juntas

¡Linda parejita! Ricky Álvarez y Ariana Grande en la premier de "Focker In-Law" en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
¡Linda parejita! Ricky Álvarez y Ariana Grande en la premier de "Focker In-Law" en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Ariana Grande y Ricky Álvarez se mostraron a los besos y arrumacos en la premier mundial de “Focker In-Law”. Además, no faltaron las tiernas miradas. ¡Que viva el amor!

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