Rosalía, Karol G, Anitta y Mon Laferte, diosas de blanco en la red carpet de los Latin Grammy

Sin lugar a dudas, el blanco fue el gran protagonista en la red carpet de los Latin Grammy 2026. Vestidos drapeados, transparentes y exóticos en esta tonalidad se vieron en la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada.

Así, la española Rosalía llegó más diosa que nunca enfundada en un vestido blanco de tul con corsé transparente y falda vaporosa de la firma Matiéres Fécales.

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La colombiana Karol G lució espléndida con un traje corte sirena que llevaba la firma de la diseñadora griega Celia Kritharioti.

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Otra que optó por el blanco fue la brasileña Anitta, quien llegó con un vestido de la firma Vitureta que le quedaba pintado y destacaba su escultural figura.

Y la cantante chilena Mon Laferte eligió un look de inspiración nupcial para así llevarse todos los flashes de los medios presentes en la gala de los Latin Grammy 2026.