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Gente
14 de noviembre de 2026 - 08:00

Rosalía, Karol G, Anitta y Mon Laferte, diosas de blanco en la red carpet de los Latin Grammy

¡Diosa de blanco! Rosalía en la red carpet de la 27.ª edición anual de los premios Latin Grammy. (Ian Maule/Getty Images/AFP)
¡Diosa de blanco! Rosalía en la red carpet de la 27.ª edición anual de los premios Latin Grammy. (Ian Maule/Getty Images/AFP) 150633+0000 IAN MAULE

La alfombra roja de los Latin Grammy 2026 vio pasar a las diosas Rosalía, Karol G, Anitta y Mon Laferte vestidas de blanco. ¡Pasá a admirarlas!

Por ABC Color
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Sin lugar a dudas, el blanco fue el gran protagonista en la red carpet de los Latin Grammy 2026. Vestidos drapeados, transparentes y exóticos en esta tonalidad se vieron en la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada.

Así, la española Rosalía llegó más diosa que nunca enfundada en un vestido blanco de tul con corsé transparente y falda vaporosa de la firma Matiéres Fécales.

¡Hermosa! La colombiana Karol G en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. (Ian Maule/Getty Images/AFP)
¡Hermosa! La colombiana Karol G en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. (Ian Maule/Getty Images/AFP)

Lea más: Latin Grammy 2026: la española Rosalía triunfa con “Lux”, seguida por el argentino Milo J

La colombiana Karol G lució espléndida con un traje corte sirena que llevaba la firma de la diseñadora griega Celia Kritharioti.

Anitta a su arribo al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. (Ian Maule/Getty Images/AFP)
Anitta a su arribo al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. (Ian Maule/Getty Images/AFP)

Lea más: Video: Berta Rojas dejó su huella en los Latin Grammy con “La huella de las cuerdas”

Otra que optó por el blanco fue la brasileña Anitta, quien llegó con un vestido de la firma Vitureta que le quedaba pintado y destacaba su escultural figura.

Mon Laferte llegó con un look nupcial a los Latin Grammy 2026 en Las Vegas, Nevada. (Ian Maule/Getty Images/AFP)
Mon Laferte llegó con un look nupcial a los Latin Grammy 2026 en Las Vegas, Nevada. (Ian Maule/Getty Images/AFP)

Y la cantante chilena Mon Laferte eligió un look de inspiración nupcial para así llevarse todos los flashes de los medios presentes en la gala de los Latin Grammy 2026.

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