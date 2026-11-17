Will Fretes está de cumpleaños, completa 32 vueltas al sol, y su esposa Marilina Bogado le dedicó unas emotivas líneas en las redes sociales.

“Hoy está de cumple el amor de mi vida. Deseo de corazón que Dios y la Virgen de Caacupé te bendigan siempre”, expresó Marilina Bogado en sus historias de Instagram junto a una postal del día que juró amor eterno a Will Fretes.

Lea más: Marilina cumple 32: “Solo pido a Dios que me siga bendiciendo”

“Te amo mucho. Soy muy afortunada de tenerte como esposo, como padre de mi hija. Dios bendiga siempre nuestra familia”, destacó La Reina de la Cumbia.

Lea más: Marilina tras recibir su primer disco de oro: “Las mujeres podemos”

La familia Fretes-Bogado se encuentra en Brasil celebrando la vida de Will, quien en su cuenta de Instagram escribió emocionado hace unas horas: “Rodeado de mucho amor en la víspera de mi cumpleaños. Esperando las 00:00″.

La publicación del cumpleañero Will Fretes fue acompañada de una fotografía donde se lo ve recibiendo besos de las mujeres de su vida: su esposa Marilina y su hija Melody.